Velocis AI का आज का लाइव मूल्य 0.0000058 USD है.VECAI का मार्केट कैप 4,932.3 USD है. भारत में VECAI से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!Velocis AI का आज का लाइव मूल्य 0.0000058 USD है.VECAI का मार्केट कैप 4,932.3 USD है. भारत में VECAI से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

VECAI की अधिक जानकारी

VECAI प्राइस की जानकारी

VECAI क्या है

VECAI व्हाइटपेपर

VECAI आधिकारिक वेबसाइट

VECAI टोकन का अर्थशास्त्र

VECAI प्राइस का पूर्वानुमान

Velocis AI लोगो

Velocis AI मूल्य (VECAI)

गैर-सूचीबद्ध

1 VECAI से USD लाइव प्राइस:

--
----
0.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Velocis AI (VECAI) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 20:07:52 (UTC+8)

Velocis AI का आज का मूल्य

आज Velocis AI (VECAI) का लाइव मूल्य $ 0.0000058 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 0.00% का बदलाव आया है. मौजूदा VECAI से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.0000058 प्रति VECAI है.

$ 4,932.3 के मार्केट कैप के अनुसार Velocis AI करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 851.00M VECAI है. पिछले 24 घंटों के दौरान, VECAI की ट्रेडिंग $ 0 (निम्न) और $ 0 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0.00006838 और सबसे निम्न स्तर $ 0.00000574 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में VECAI में पिछले एक घंटे में -- और पिछले 7 दिनों में 0.00% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

Velocis AI (VECAI) मार्केट की जानकारी

$ 4.93K
$ 4.93K$ 4.93K

--
----

$ 5.80K
$ 5.80K$ 5.80K

851.00M
851.00M 851.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Velocis AI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 4.93K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. VECAI की मार्केट में उपलब्ध राशि 851.00M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 5.80K है.

Velocis AI की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00006838
$ 0.00006838$ 0.00006838

$ 0.00000574
$ 0.00000574$ 0.00000574

--

--

0.00%

0.00%

Velocis AI (VECAI) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Velocis AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Velocis AI का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000022464 था.
पिछले 60 दिनों में, Velocis AI का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000029810 था.
पिछले 90 दिनों में, Velocis AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0--
30 दिन$ -0.0000022464-38.73%
60 दिन$ -0.0000029810-51.39%
90 दिन$ 0--

Velocis AI के लिए प्राइस पूर्वानुमान

Velocis AI (VECAI) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में VECAI का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
Velocis AI (VECAI) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, Velocis AI के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Velocis AI

2030 में 1 Velocis AI का मूल्य कितना होगा?
अगर Velocis AI 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. Velocis AI के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 20:07:52 (UTC+8)

Velocis AI (VECAI) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
11-19 12:49:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
11-18 17:44:47इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
11-17 11:15:44इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
11-17 03:26:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
11-16 23:43:30इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
11-16 18:32:59इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million

Velocis AI के बारे में और जानें

