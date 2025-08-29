Velas मूल्य (VLX)
Velas (VLX) रियल-टाइम प्राइस $0.00103574 है. पिछले 24 घंटों में, VLX ने $ 0.00098717 के कम और $ 0.00441725 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. VLX की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.568966 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में VLX में -0.94%, 24 घंटों में -4.60%, तथा पिछले 7 दिनों में -10.55% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Velas का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.85M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. VLX की मार्केट में उपलब्ध राशि 2.75B है, कुल आपूर्ति 2747876537.121697 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.85M है.
आज के दिन के दौरान, Velas का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Velas का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0005146468 था.
पिछले 60 दिनों में, Velas का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0004526805 था.
पिछले 90 दिनों में, Velas का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|आज
|$ 0
|-4.60%
|30 दिन
|$ -0.0005146468
|-49.68%
|60 दिन
|$ -0.0004526805
|-43.70%
|90 दिन
|$ 0
|--
"Velas AG, headquartered in Switzerland, is a new AI-operated dPoS (delegated proof of stake) blockchain project and an ecosystem on which one can build AI projects, dApps, smart contracts, etc. It is founded by the CEO of the world’s first and biggest altcoin payment processor platform from 2013 – Coinpayments.net – Alex Alexandrov. Coinpayments created a CPS coin to provide its active merchants and users of 3'000 000 000 a discount token for transactions and fees, and earn staking rewards vaulting their CPS coin. The development of Velas rooted from CPS, as the founders saw an opportunity to create an own proprietary AI enhanced Blockhain and consensus protocol, rather than using a third party solution which still has flaws. Development of Velas started 2 years ago. Coinpayments Coin to Velas coin (VLX) was done via Coinpayments platform on the 4th of July 2019 and will mark the day of Velas independence from original token. This will also launch first Stage described in Technical Paper. The purpose of Velas is to address and fix existing issues and challenges faced by most existing Blockchains, like centralization, 51% attack, nothing at stake problem, scalability, security, high upfront expenses, etc. It does so by using neural networks optimized by artificial intuition to enhance its consensus algorithm."
