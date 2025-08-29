VLX की अधिक जानकारी

VLX प्राइस की जानकारी

VLX व्हाइटपेपर

VLX आधिकारिक वेबसाइट

VLX टोकन का अर्थशास्त्र

VLX प्राइस का पूर्वानुमान

कमाएँ

एयरड्रॉप+

खबरें

ब्लॉग

लर्न

Velas लोगो

Velas मूल्य (VLX)

गैर-सूचीबद्ध

1 VLX से USD लाइव प्राइस:

$0.00104377
$0.00104377$0.00104377
-3.70%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Velas (VLX) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:10:31 (UTC+8)

Velas (VLX) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00098717
$ 0.00098717$ 0.00098717
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00441725
$ 0.00441725$ 0.00441725
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00098717
$ 0.00098717$ 0.00098717

$ 0.00441725
$ 0.00441725$ 0.00441725

$ 0.568966
$ 0.568966$ 0.568966

$ 0
$ 0$ 0

-0.94%

-4.60%

-10.55%

-10.55%

Velas (VLX) रियल-टाइम प्राइस $0.00103574 है. पिछले 24 घंटों में, VLX ने $ 0.00098717 के कम और $ 0.00441725 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. VLX की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.568966 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में VLX में -0.94%, 24 घंटों में -4.60%, तथा पिछले 7 दिनों में -10.55% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Velas (VLX) मार्केट की जानकारी

$ 2.85M
$ 2.85M$ 2.85M

--
----

$ 2.85M
$ 2.85M$ 2.85M

2.75B
2.75B 2.75B

2,747,876,537.121697
2,747,876,537.121697 2,747,876,537.121697

Velas का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.85M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. VLX की मार्केट में उपलब्ध राशि 2.75B है, कुल आपूर्ति 2747876537.121697 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.85M है.

Velas (VLX) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Velas का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Velas का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0005146468 था.
पिछले 60 दिनों में, Velas का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0004526805 था.
पिछले 90 दिनों में, Velas का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-4.60%
30 दिन$ -0.0005146468-49.68%
60 दिन$ -0.0004526805-43.70%
90 दिन$ 0--

Velas (VLX) क्या है

"Velas AG, headquartered in Switzerland, is a new AI-operated dPoS (delegated proof of stake) blockchain project and an ecosystem on which one can build AI projects, dApps, smart contracts, etc. It is founded by the CEO of the world’s first and biggest altcoin payment processor platform from 2013 – Coinpayments.net – Alex Alexandrov. Coinpayments created a CPS coin to provide its active merchants and users of 3'000 000 000 a discount token for transactions and fees, and earn staking rewards vaulting their CPS coin. The development of Velas rooted from CPS, as the founders saw an opportunity to create an own proprietary AI enhanced Blockhain and consensus protocol, rather than using a third party solution which still has flaws. Development of Velas started 2 years ago. Coinpayments Coin to Velas coin (VLX) was done via Coinpayments platform on the 4th of July 2019 and will mark the day of Velas independence from original token. This will also launch first Stage described in Technical Paper. The purpose of Velas is to address and fix existing issues and challenges faced by most existing Blockchains, like centralization, 51% attack, nothing at stake problem, scalability, security, high upfront expenses, etc. It does so by using neural networks optimized by artificial intuition to enhance its consensus algorithm."

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Velas प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Velas (VLX) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Velas (VLX) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Velas के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Velas प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

VLX लोकल करेंसी में

Velas (VLX) टोकन का अर्थशास्त्र

Velas (VLX) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. VLX टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Velas (VLX) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Velas (VLX) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव VLX प्राइस 0.00103574 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
VLX से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
VLX से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00103574 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Velas का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
VLX के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.85M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
VLX की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
VLX की मार्केट में उपलब्ध राशि 2.75B USD है.
VLX की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
VLX ने 0.568966 USD की ATH प्राइस हासिल की.
VLX का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
VLX ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
VLX का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
VLX के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या VLX इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष VLX इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए VLX का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:10:31 (UTC+8)

Velas (VLX) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
08-25 21:14:39इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.