VedoraAI मूल्य (VED)
--
--
+3.74%
+3.74%
VedoraAI (VED) रियल-टाइम प्राइस $0.287026 है. पिछले 24 घंटों में, VED ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. VED की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.484201 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00602294 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में VED में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में +3.74% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
VedoraAI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 24.67M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. VED की मार्केट में उपलब्ध राशि 85.95M है, कुल आपूर्ति 100000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 28.70M है.
आज के दिन के दौरान, VedoraAI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, VedoraAI का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0357186635 था.
पिछले 60 दिनों में, VedoraAI का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0321434389 था.
पिछले 90 दिनों में, VedoraAI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ -0.0357186635
|-12.44%
|60 दिन
|$ +0.0321434389
|+11.20%
|90 दिन
|$ 0
|--
Vedora AI is essentially a Layer 2 blockchain purpose-built for AI-driven decentralized applications. The scalable, low-cost infrastructure is optimized for AI agents and machine learning systems, providing the perfect environment for innovation. The development of AI Layer 2 blockchains like Vedora AI represents a significant step forward in making AI more efficient, accessible, and decentralised. These technologies offer a practical solution to some of the biggest challenges in AI and blockchain, such as scalability, cost, and data privacy. By decentralising the infrastructure needed for AI, platforms like Vedora AI not only reduce costs but also open the door for more people and organisations to participate in the AI economy. This democratization of AI could lead to faster innovation and a more equitable distribution of the benefits of these technologies.
