Vector Finance लोगो

Vector Finance मूल्य (VTX)

गैर-सूचीबद्ध

1 VTX से USD लाइव प्राइस:

$0.01160382
$0.01160382$0.01160382
-9.30%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Vector Finance (VTX) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 02:57:11 (UTC+8)

Vector Finance (VTX) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.01157363
$ 0.01157363$ 0.01157363
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.01287395
$ 0.01287395$ 0.01287395
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.01157363
$ 0.01157363$ 0.01157363

$ 0.01287395
$ 0.01287395$ 0.01287395

$ 1.6
$ 1.6$ 1.6

$ 0.0060124
$ 0.0060124$ 0.0060124

-0.81%

-9.34%

+15.89%

+15.89%

Vector Finance (VTX) रियल-टाइम प्राइस $0.01160382 है. पिछले 24 घंटों में, VTX ने $ 0.01157363 के कम और $ 0.01287395 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. VTX की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.6 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.0060124 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में VTX में -0.81%, 24 घंटों में -9.34%, तथा पिछले 7 दिनों में +15.89% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Vector Finance (VTX) मार्केट की जानकारी

$ 687.05K
$ 687.05K$ 687.05K

--
----

$ 687.05K
$ 687.05K$ 687.05K

59.21M
59.21M 59.21M

59,208,525.18395426
59,208,525.18395426 59,208,525.18395426

Vector Finance का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 687.05K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. VTX की मार्केट में उपलब्ध राशि 59.21M है, कुल आपूर्ति 59208525.18395426 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 687.05K है.

Vector Finance (VTX) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Vector Finance का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00119546613181666 था.
पिछले 30 दिनों में, Vector Finance का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0007449617 था.
पिछले 60 दिनों में, Vector Finance का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0043392252 था.
पिछले 90 दिनों में, Vector Finance का USD में मूल्य बदलाव $ +0.002632388878640803 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00119546613181666-9.34%
30 दिन$ +0.0007449617+6.42%
60 दिन$ +0.0043392252+37.39%
90 दिन$ +0.002632388878640803+29.34%

Vector Finance (VTX) क्या है

Vector Finance: The premier yield booster on the Avalanche blockchain for advanced DeFi strategies. Users can deposit on Vector and: - Earn substantial rewards from our Trader Joe staking program with zJOE. - Boost their yields through our program on Platypus Finance and earn with xPTP. - Gain sAVAX rewards through our partnership with Benqi using xQI. Start boosting your DeFi yields today!

Vector Finance प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Vector Finance (VTX) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Vector Finance (VTX) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Vector Finance के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Vector Finance प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

VTX लोकल करेंसी में

Vector Finance (VTX) टोकन का अर्थशास्त्र

Vector Finance (VTX) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. VTX टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Vector Finance (VTX) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Vector Finance (VTX) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव VTX प्राइस 0.01160382 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
VTX से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
VTX से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.01160382 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Vector Finance का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
VTX के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 687.05K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
VTX की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
VTX की मार्केट में उपलब्ध राशि 59.21M USD है.
VTX की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
VTX ने 1.6 USD की ATH प्राइस हासिल की.
VTX का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
VTX ने 0.0060124 USD की ATL प्राइस देखी.
VTX का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
VTX के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या VTX इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष VTX इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए VTX का प्राइस का अनुमान देखें.
अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.