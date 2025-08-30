Vault AI मूल्य ($VAULT)
Vault AI ($VAULT) रियल-टाइम प्राइस $0.0019054 है. पिछले 24 घंटों में, $VAULT ने $ 0.00188699 के कम और $ 0.00197789 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. $VAULT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.382574 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00135517 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में $VAULT में -0.24%, 24 घंटों में -3.51%, तथा पिछले 7 दिनों में -11.18% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Vault AI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 190.54K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. $VAULT की मार्केट में उपलब्ध राशि 100.00M है, कुल आपूर्ति 100000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 190.54K है.
आज के दिन के दौरान, Vault AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Vault AI का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0001938700 था.
पिछले 60 दिनों में, Vault AI का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0001968838 था.
पिछले 90 दिनों में, Vault AI का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000803329898291778 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-3.51%
|30 दिन
|$ +0.0001938700
|+10.17%
|60 दिन
|$ -0.0001968838
|-10.33%
|90 दिन
|$ -0.000803329898291778
|-29.65%
Designed to address modern-day crypto ecosystem requirements. With our pioneering decentralized escrow service. We aim to deliver an unparalleled user experience by utilizing social dapp integration, AI and gamification. $Vault Token Utilization Allocation of 1% of escrow fees to the Revenue Sharing Pool for $VAULT holders. Using Escrow Fees to support product development and marketing. Notably, the market demand for our offerings is evident. Global SaaS escrow services market was $5.4 billion in 2021 and is projected to hit $18.4 billion by 2031. Phase 1 Laying the Foundations Token Launch: The dawn of a new era with $VAULT. Coin Listing Sites: Enhancing visibility and accessibility. Marketing, User Growth, and Acquisition: Amplifying our presence and building a robust community. VaultEscrowBot Release: Introducing our decentralized escrow solution. Partnership Announcements: Joining hands with industry leaders for a brighter future. Phase 2 Expansion and Diversification Vault Discord Bot: Expanding our ecosystem to Discord enthusiasts. Vault iOS & Android App: Taking user experience to fingertips, across all devices. Hire Social Media Management Agency: Streamlining and enhancing our digital presence. Large Partnerships: Collaborating with giants for mutual growth. Anonymous Transactions and Mixing Service: Prioritizing privacy and security in every transaction. Phase 3 Setting Industry Benchmarks Speed and Security Application Update: Because efficiency and safety are paramount. Sponsorships: Aligning with esteemed events and platforms for greater outreach. Livestream Promotions: Engaging with our community in real-time.
