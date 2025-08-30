Vanity मूल्य (VNTY)
Vanity (VNTY) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, VNTY ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. VNTY की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में VNTY में +0.38%, 24 घंटों में -4.03%, तथा पिछले 7 दिनों में +57.67% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Vanity का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 25.51K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. VNTY की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.44M है, कुल आपूर्ति 999439085.423928 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 25.51K है.
आज के दिन के दौरान, Vanity का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Vanity का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Vanity का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Vanity का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-4.03%
|30 दिन
|$ 0
|+90.29%
|60 दिन
|$ 0
|-61.62%
|90 दिन
|$ 0
|--
VanityBazaar is a pioneering platform in the Solana ecosystem that transforms blockchain addresses from random alphanumeric strings into branded, personalized identities. Built on Solana's high-performance blockchain, VanityBazaar empowers users to own memorable wallet addresses, create meaningful brand identities, and participate in a vibrant social ecosystem centered around these custom digital identities. By combining a marketplace for pre-generated vanity addresses, a custom address generation service, and an integrated social platform with novel token economics, VanityBazaar addresses a fundamental gap in blockchain user experience: the lack of personalization and identity in the wallet address space. Our platform utilizes a dual-token economy with a deflationary mechanism, referral rewards, and innovative monetization strategies to ensure sustainable growth. This white paper outlines the technical architecture, business model, and vision of VanityBazaar as we scale to become the definitive destination for blockchain identity in the Solana ecosystem and beyond.
