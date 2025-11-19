एक्सचेंजDEX+
Vanguard xStock का आज का लाइव मूल्य 323.67 USD है.VTIX का मार्केट कैप 1,836,442 USD है. भारत में VTIX से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

1 VTIX से USD लाइव प्राइस:

$323.67
$323.67$323.67
0.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
Vanguard xStock (VTIX) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 17:35:59 (UTC+8)

Vanguard xStock का आज का मूल्य

आज Vanguard xStock (VTIX) का लाइव मूल्य $ 323.67 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 0.09% का बदलाव आया है. मौजूदा VTIX से USD कन्वर्ज़न दर $ 323.67 प्रति VTIX है.

$ 1,836,442 के मार्केट कैप के अनुसार Vanguard xStock करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 5.67K VTIX है. पिछले 24 घंटों के दौरान, VTIX की ट्रेडिंग $ 321.18 (निम्न) और $ 327.22 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 339.15 और सबसे निम्न स्तर $ 304.19 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में VTIX में पिछले एक घंटे में -0.02% और पिछले 7 दिनों में -3.55% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

Vanguard xStock (VTIX) मार्केट की जानकारी

$ 1.84M
$ 1.84M$ 1.84M

--
----

$ 8.63M
$ 8.63M$ 8.63M

5.67K
5.67K 5.67K

26,661.05428827932
26,661.05428827932 26,661.05428827932

Vanguard xStock का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.84M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. VTIX की मार्केट में उपलब्ध राशि 5.67K है, कुल आपूर्ति 26661.05428827932 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 8.63M है.

Vanguard xStock की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 321.18
$ 321.18$ 321.18
24 घंटे में न्यूनतम
$ 327.22
$ 327.22$ 327.22
24 घंटे में उच्चतम

$ 321.18
$ 321.18$ 321.18

$ 327.22
$ 327.22$ 327.22

$ 339.15
$ 339.15$ 339.15

$ 304.19
$ 304.19$ 304.19

-0.02%

-0.08%

-3.55%

-3.55%

Vanguard xStock (VTIX) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Vanguard xStock का USD में मूल्य बदलाव $ -0.2799919731135 था.
पिछले 30 दिनों में, Vanguard xStock का USD में मूल्य बदलाव $ -4.6893309600 था.
पिछले 60 दिनों में, Vanguard xStock का USD में मूल्य बदलाव $ -4.6472538600 था.
पिछले 90 दिनों में, Vanguard xStock का USD में मूल्य बदलाव $ +11.5279320617039 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.2799919731135-0.08%
30 दिन$ -4.6893309600-1.44%
60 दिन$ -4.6472538600-1.43%
90 दिन$ +11.5279320617039+3.69%

Vanguard xStock के लिए प्राइस पूर्वानुमान

Vanguard xStock (VTIX) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में VTIX का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
Vanguard xStock (VTIX) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, Vanguard xStock के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 17:35:59 (UTC+8)

