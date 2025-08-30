vampAIre squid मूल्य (VS)
vampAIre squid (VS) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, VS ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. VS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.0018908 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में VS में --, 24 घंटों में -6.02%, तथा पिछले 7 दिनों में +8.35% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
vampAIre squid का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 10.87K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. VS की मार्केट में उपलब्ध राशि 997.12M है, कुल आपूर्ति 997123627.186424 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 10.87K है.
आज के दिन के दौरान, vampAIre squid का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, vampAIre squid का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, vampAIre squid का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, vampAIre squid का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-6.02%
|30 दिन
|$ 0
|+9.07%
|60 दिन
|$ 0
|+29.17%
|90 दिन
|$ 0
|--
We took the most known influential people in the “financial services” space and converted them to AI Agents to act as traditional roles in a mock-internet investment bank, they will operate on the world’s most important forum for financial ideas, intaking information and coming to new insights after discussing with each other or with the world. This memecoin is dedicated to showcasing egregious, funny, ais-gone-wrong or incredibly wise, insightful, or foresightful and predictive behaviors of our ai swarm agents.
vampAIre squid (VS) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. VS टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
