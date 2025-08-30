VALUE की अधिक जानकारी

Value DeFi लोगो

Value DeFi मूल्य (VALUE)

गैर-सूचीबद्ध

1 VALUE से USD लाइव प्राइस:

$0.02152572
$0.02152572
-0.70%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Value DeFi (VALUE) मूल्य का लाइव चार्ट
Value DeFi (VALUE) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.02086971
$ 0.02086971
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.02210928
$ 0.02210928
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.02086971
$ 0.02086971

$ 0.02210928
$ 0.02210928

$ 46.9
$ 46.9

$ 0.00704948
$ 0.00704948

-0.06%

-0.78%

-7.03%

-7.03%

Value DeFi (VALUE) रियल-टाइम प्राइस $0.02152572 है. पिछले 24 घंटों में, VALUE ने $ 0.02086971 के कम और $ 0.02210928 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. VALUE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 46.9 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00704948 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में VALUE में -0.06%, 24 घंटों में -0.78%, तथा पिछले 7 दिनों में -7.03% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Value DeFi (VALUE) मार्केट की जानकारी

$ 102.96K
$ 102.96K

--
--

$ 103.05K
$ 103.05K

4.78M
4.78M

4,784,639.620118465
4,784,639.620118465

Value DeFi का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 102.96K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. VALUE की मार्केट में उपलब्ध राशि 4.78M है, कुल आपूर्ति 4784639.620118465 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 103.05K है.

Value DeFi (VALUE) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Value DeFi का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00016935138556076 था.
पिछले 30 दिनों में, Value DeFi का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0017459662 था.
पिछले 60 दिनों में, Value DeFi का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0056252432 था.
पिछले 90 दिनों में, Value DeFi का USD में मूल्य बदलाव $ +0.006135010157942732 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00016935138556076-0.78%
30 दिन$ +0.0017459662+8.11%
60 दिन$ +0.0056252432+26.13%
90 दिन$ +0.006135010157942732+39.86%

Value DeFi (VALUE) क्या है

The Value DeFi platform is a suite of products that aim to bring fairness, true value, and innovation to Decentralized Finance. Their flagship products include vSwap, an automated market-maker built on Ethereum and Binance Smart Chain that allows anyone to create trading pools with flexible ratio pairs, add liquidity, and earn trading fees, and vSafe, state-of-the-art multi-strategy yield-optimizers that allow unprecedented composability and flexibility of LP assets to maximize returns.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Value DeFi (VALUE) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Value DeFi प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Value DeFi (VALUE) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Value DeFi (VALUE) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Value DeFi के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Value DeFi प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

VALUE लोकल करेंसी में

Value DeFi (VALUE) टोकन का अर्थशास्त्र

Value DeFi (VALUE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. VALUE टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Value DeFi (VALUE) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Value DeFi (VALUE) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव VALUE प्राइस 0.02152572 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
VALUE से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
VALUE से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.02152572 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Value DeFi का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
VALUE के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 102.96K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
VALUE की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
VALUE की मार्केट में उपलब्ध राशि 4.78M USD है.
VALUE की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
VALUE ने 46.9 USD की ATH प्राइस हासिल की.
VALUE का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
VALUE ने 0.00704948 USD की ATL प्राइस देखी.
VALUE का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
VALUE के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या VALUE इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष VALUE इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए VALUE का प्राइस का अनुमान देखें.
Value DeFi (VALUE) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-29 11:32:51इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
PYTH Surges Over 100% in 24 Hours, Possibly Driven by Upgrade to "U.S. Economic Data Infrastructure"
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million

