Value DeFi (VALUE) रियल-टाइम प्राइस $0.02152572 है. पिछले 24 घंटों में, VALUE ने $ 0.02086971 के कम और $ 0.02210928 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. VALUE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 46.9 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00704948 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में VALUE में -0.06%, 24 घंटों में -0.78%, तथा पिछले 7 दिनों में -7.03% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Value DeFi का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 102.96K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. VALUE की मार्केट में उपलब्ध राशि 4.78M है, कुल आपूर्ति 4784639.620118465 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 103.05K है.
आज के दिन के दौरान, Value DeFi का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00016935138556076 था.
पिछले 30 दिनों में, Value DeFi का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0017459662 था.
पिछले 60 दिनों में, Value DeFi का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0056252432 था.
पिछले 90 दिनों में, Value DeFi का USD में मूल्य बदलाव $ +0.006135010157942732 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.00016935138556076
|-0.78%
|30 दिन
|$ +0.0017459662
|+8.11%
|60 दिन
|$ +0.0056252432
|+26.13%
|90 दिन
|$ +0.006135010157942732
|+39.86%
The Value DeFi platform is a suite of products that aim to bring fairness, true value, and innovation to Decentralized Finance. Their flagship products include vSwap, an automated market-maker built on Ethereum and Binance Smart Chain that allows anyone to create trading pools with flexible ratio pairs, add liquidity, and earn trading fees, and vSafe, state-of-the-art multi-strategy yield-optimizers that allow unprecedented composability and flexibility of LP assets to maximize returns.
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|08-29 11:32:51
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
PYTH Surges Over 100% in 24 Hours, Possibly Driven by Upgrade to "U.S. Economic Data Infrastructure"
|08-28 18:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
|08-28 16:50:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
|08-28 15:25:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
|08-28 05:13:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
|08-27 15:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
