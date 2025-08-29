Valinity मूल्य (VY)
-2.35%
+0.66%
+0.66%
Valinity (VY) रियल-टाइम प्राइस $0.52716 है. पिछले 24 घंटों में, VY ने $ 0.521287 के कम और $ 0.546163 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. VY की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.93197 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.206458 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में VY में --, 24 घंटों में -2.35%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.66% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Valinity का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 6.12M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. VY की मार्केट में उपलब्ध राशि 11.61M है, कुल आपूर्ति 14167826.87802509 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 7.47M है.
आज के दिन के दौरान, Valinity का USD में मूल्य बदलाव $ -0.01268813811347 था.
पिछले 30 दिनों में, Valinity का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0391590262 था.
पिछले 60 दिनों में, Valinity का USD में मूल्य बदलाव $ +0.2753164266 था.
पिछले 90 दिनों में, Valinity का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.01268813811347
|-2.35%
|30 दिन
|$ +0.0391590262
|+7.43%
|60 दिन
|$ +0.2753164266
|+52.23%
|90 दिन
|$ 0
|--
Valinity is a decentralized ecosystem designed to acquire the world's strongest tokenized assets Bitcoin Ethereum & Gold to back and enhance the growth of its token VY. By holding Valinity you tap into the growth of Bitcoin and Ethereum, combined with the stability and security of Gold. Every transaction within the Valinity ecosystem—whether from interest from loans, transaction fees, or token sales—is automatically reinvested into acquiring more assets. This continuous cycle of reinvestment strengthens VY, allowing it to consistently outperform the market and outpace Bitcoin, Ethereum, and Gold price performance. By using VY as collateral, you can receive loans in either Bitcoin, Ethereum, or Gold. As Valinity grows, you can continuously refinance your loans, securing liquidity while holding onto your VY . During market volatility, you have the flexibility to repay loans with depreciated assets and take out new loans in higher appreciated assets. For example you can use VY to take out a loan in Gold. When Bitcoin Soars you easily switch—repaying the Gold loan and unlocking Bitcoin at its peak, securing liquidity. Later, when Bitcoin drops in value, you repay the loan at a lower price, freeing up VY to take out a new loan in Gold, generating even more liquidity. Valinity gives you the power to turn market swings into liquidity opportunities, all while keeping your VY—which continues to appreciate.
