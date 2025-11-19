एक्सचेंजDEX+
Valentine Grok Companion का आज का लाइव मूल्य 0.00011192 USD है.VALENTINE का मार्केट कैप 111,899 USD है. भारत में VALENTINE से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

1 VALENTINE से USD लाइव प्राइस:

$0.00011192
$0.00011192
+0.90%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Valentine Grok Companion (VALENTINE) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 17:35:52 (UTC+8)

Valentine Grok Companion का आज का मूल्य

आज Valentine Grok Companion (VALENTINE) का लाइव मूल्य $ 0.00011192 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 0.95% का बदलाव आया है. मौजूदा VALENTINE से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.00011192 प्रति VALENTINE है.

$ 111,899 के मार्केट कैप के अनुसार Valentine Grok Companion करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 999.81M VALENTINE है. पिछले 24 घंटों के दौरान, VALENTINE की ट्रेडिंग $ 0.00010434 (निम्न) और $ 0.00011689 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0.01498443 और सबसे निम्न स्तर $ 0.00010189 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में VALENTINE में पिछले एक घंटे में -1.75% और पिछले 7 दिनों में -16.47% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

Valentine Grok Companion (VALENTINE) मार्केट की जानकारी

$ 111.90K
$ 111.90K

--
--

$ 111.90K
$ 111.90K

999.81M
999.81M

999,807,381.662822
999,807,381.662822

Valentine Grok Companion का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 111.90K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. VALENTINE की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.81M है, कुल आपूर्ति 999807381.662822 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 111.90K है.

Valentine Grok Companion की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00010434
$ 0.00010434
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00011689
$ 0.00011689
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00010434
$ 0.00010434

$ 0.00011689
$ 0.00011689

$ 0.01498443
$ 0.01498443

$ 0.00010189
$ 0.00010189

-1.75%

+0.95%

-16.47%

-16.47%

Valentine Grok Companion (VALENTINE) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Valentine Grok Companion का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Valentine Grok Companion का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000593935 था.
पिछले 60 दिनों में, Valentine Grok Companion का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000806444 था.
पिछले 90 दिनों में, Valentine Grok Companion का USD में मूल्य बदलाव $ -0.001375794701523755 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0+0.95%
30 दिन$ -0.0000593935-53.06%
60 दिन$ -0.0000806444-72.05%
90 दिन$ -0.001375794701523755-92.47%

Valentine Grok Companion के लिए प्राइस पूर्वानुमान

Valentine Grok Companion (VALENTINE) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में VALENTINE का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
Valentine Grok Companion (VALENTINE) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, Valentine Grok Companion के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Valentine Grok Companion

2030 में 1 Valentine Grok Companion का मूल्य कितना होगा?
अगर Valentine Grok Companion 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. Valentine Grok Companion के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 17:35:52 (UTC+8)

Valentine Grok Companion के बारे में और जानें

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$194.21

$0.012465

$0.03519

$0.00000000000000005086

$0.00000002433

$0.0003170

