VALA CAPITAL MARKETS का आज का लाइव मूल्य 0.00005476 USD है.VCM का मार्केट कैप 438,445 USD है. भारत में VCM से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!VALA CAPITAL MARKETS का आज का लाइव मूल्य 0.00005476 USD है.VCM का मार्केट कैप 438,445 USD है. भारत में VCM से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

VCM की अधिक जानकारी

VCM प्राइस की जानकारी

VCM क्या है

VCM आधिकारिक वेबसाइट

VCM टोकन का अर्थशास्त्र

VCM प्राइस का पूर्वानुमान

VALA CAPITAL MARKETS का आज का मूल्य

आज VALA CAPITAL MARKETS (VCM) का लाइव मूल्य $ 0.00005476 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 5.56% का बदलाव आया है. मौजूदा VCM से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.00005476 प्रति VCM है.

$ 438,445 के मार्केट कैप के अनुसार VALA CAPITAL MARKETS करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 8.00B VCM है. पिछले 24 घंटों के दौरान, VCM की ट्रेडिंग $ 0.00004872 (निम्न) और $ 0.00005756 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0.00055171 और सबसे निम्न स्तर $ 0.00004628 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में VCM में पिछले एक घंटे में +0.56% और पिछले 7 दिनों में -0.86% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

-0.86%

VALA CAPITAL MARKETS (VCM) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, VALA CAPITAL MARKETS का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, VALA CAPITAL MARKETS का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000286177 था.
पिछले 60 दिनों में, VALA CAPITAL MARKETS का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000424219 था.
पिछले 90 दिनों में, VALA CAPITAL MARKETS का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00008138733723228388 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0+5.56%
30 दिन$ -0.0000286177-52.26%
60 दिन$ -0.0000424219-77.46%
90 दिन$ -0.00008138733723228388-59.77%

VALA CAPITAL MARKETS के लिए प्राइस पूर्वानुमान

VALA CAPITAL MARKETS (VCM) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में VCM का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
VALA CAPITAL MARKETS (VCM) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, VALA CAPITAL MARKETS के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

जानना चाहते हैं कि 2025-2026 में VALA CAPITAL MARKETS की प्राइस क्या होगी? वर्ष 2025-2026 के लिए VCM के प्राइस पूर्वानुमान के लिए VALA CAPITAL MARKETSप्राइस पूर्वानुमान पर क्लिक करके हमारे प्राइस पूर्वानुमान पेज पर जाएँ.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 16:53:48 (UTC+8)

VALA CAPITAL MARKETS (VCM) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
11-19 12:49:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
11-18 17:44:47इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
11-17 11:15:44इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
11-17 03:26:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
11-16 23:43:30इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
11-16 18:32:59इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million

VALA CAPITAL MARKETS के बारे में और जानें

