UwU Lend मूल्य (UWU)
--
--
+32.41%
+32.41%
UwU Lend (UWU) रियल-टाइम प्राइस $0.00874596 है. पिछले 24 घंटों में, UWU ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. UWU की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 380.72 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00373277 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में UWU में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में +32.41% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
UwU Lend का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 96.12K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. UWU की मार्केट में उपलब्ध राशि 10.99M है, कुल आपूर्ति 16000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 139.94K है.
आज के दिन के दौरान, UwU Lend का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, UwU Lend का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0019125359 था.
पिछले 60 दिनों में, UwU Lend का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0060675727 था.
पिछले 90 दिनों में, UwU Lend का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ +0.0019125359
|+21.87%
|60 दिन
|$ +0.0060675727
|+69.38%
|90 दिन
|$ 0
|--
UwU Lend is a liquidity market that offers depositing and borrowing. Users earn interest on deposits and pay interest to borrow. This provides the ability to free capital against assets users are planning to hold for utilization in other investments, leveraging, or expenses. Outstanding loans have more collateral backing them than debt, known as overcollateralization. This eliminates risk of non-payment for depositors. The UwU treasury earns a small amount of fees to cover bad debt in the event of extreme volatility. Borrowers do not have a repayment schedule with no limit on loan duration. UwU Lend is non-custodial; no user funds can be seized by the protocol.
