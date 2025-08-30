UTG की अधिक जानकारी

Utgard मूल्य (UTG)

1 UTG से USD लाइव प्राइस:

--
----
0.00%1D
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
Utgard (UTG) मूल्य का लाइव चार्ट
Utgard (UTG) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00606778
$ 0.00606778$ 0.00606778

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-5.23%

-5.23%

Utgard (UTG) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, UTG ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. UTG की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00606778 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में UTG में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में -5.23% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Utgard (UTG) मार्केट की जानकारी

$ 30.71K
$ 30.71K$ 30.71K

--
----

$ 51.19K
$ 51.19K$ 51.19K

359.97M
359.97M 359.97M

599,968,320.0521308
599,968,320.0521308 599,968,320.0521308

Utgard का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 30.71K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. UTG की मार्केट में उपलब्ध राशि 359.97M है, कुल आपूर्ति 599968320.0521308 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 51.19K है.

Utgard (UTG) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Utgard का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Utgard का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Utgard का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Utgard का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0--
30 दिन$ 0-20.77%
60 दिन$ 0-35.96%
90 दिन$ 0--

Utgard (UTG) क्या है

Utgard is a player-versus-player mobile game on Solana, where you build your own deck of Viking cards and compete against other players. With a mix of strategy, skill, and training, Utgard offers hours of fun and challenging gameplay. Utgard's primary focus is on crypto enthusiasts, particularly Solana power users. Leveraging the growing community surrounding Solana, including users of the Saga phone, Utgard aims to onboard and engage this audience and the overall crypto's gaming community

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Utgard (UTG) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Utgard प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Utgard (UTG) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Utgard (UTG) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Utgard के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Utgard प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

UTG लोकल करेंसी में

Utgard (UTG) टोकन का अर्थशास्त्र

Utgard (UTG) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. UTG टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Utgard (UTG) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Utgard (UTG) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव UTG प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
UTG से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
UTG से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Utgard का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
UTG के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 30.71K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
UTG की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
UTG की मार्केट में उपलब्ध राशि 359.97M USD है.
UTG की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
UTG ने 0.00606778 USD की ATH प्राइस हासिल की.
UTG का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
UTG ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
UTG का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
UTG के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या UTG इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष UTG इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए UTG का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 07:59:10 (UTC+8)

