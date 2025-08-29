USD0 की अधिक जानकारी

Usual USD लोगो

Usual USD मूल्य (USD0)

गैर-सूचीबद्ध

1 USD0 से USD लाइव प्राइस:

$0.998484
0.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
Usual USD (USD0) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 21:55:07 (UTC+8)

Usual USD (USD0) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.997859
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.998836
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.997859
$ 0.998836
$ 1.33
$ 0.962885
-0.02%

+0.04%

+0.01%

+0.01%

Usual USD (USD0) रियल-टाइम प्राइस $0.99831 है. पिछले 24 घंटों में, USD0 ने $ 0.997859 के कम और $ 0.998836 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. USD0 की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.33 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.962885 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में USD0 में -0.02%, 24 घंटों में +0.04%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.01% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Usual USD (USD0) मार्केट की जानकारी

$ 569.58M
--
$ 569.58M
570.51M
570,511,360.9783224
Usual USD का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 569.58M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. USD0 की मार्केट में उपलब्ध राशि 570.51M है, कुल आपूर्ति 570511360.9783224 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 569.58M है.

Usual USD (USD0) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Usual USD का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00043888 था.
पिछले 30 दिनों में, Usual USD का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0005642448 था.
पिछले 60 दिनों में, Usual USD का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0003981260 था.
पिछले 90 दिनों में, Usual USD का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0005893384466658 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.00043888+0.04%
30 दिन$ +0.0005642448+0.06%
60 दिन$ +0.0003981260+0.04%
90 दिन$ +0.0005893384466658+0.06%

Usual USD (USD0) क्या है

USD0 is a stablecoin fully backed 1:1 by Real-World Assets (RWA) like US Treasury Bills. It provides users with a stable, secure asset that is independent of traditional banking systems, fully transferable, and accessible within the DeFi ecosystem. As the core stability asset of Usual, USD0 supports transparency and security by maintaining real-time reserves, offering a non-fractional, reliable alternative to stablecoins like USDT and USDC.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है.

Usual USD प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Usual USD (USD0) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Usual USD (USD0) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Usual USD के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Usual USD प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

USD0 लोकल करेंसी में

Usual USD (USD0) टोकन का अर्थशास्त्र

Usual USD (USD0) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. USD0 टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Usual USD (USD0) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Usual USD (USD0) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव USD0 प्राइस 0.99831 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
USD0 से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
USD0 से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.99831 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Usual USD का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
USD0 के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 569.58M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
USD0 की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
USD0 की मार्केट में उपलब्ध राशि 570.51M USD है.
USD0 की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
USD0 ने 1.33 USD की ATH प्राइस हासिल की.
USD0 का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
USD0 ने 0.962885 USD की ATL प्राइस देखी.
USD0 का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
USD0 के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या USD0 इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष USD0 इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए USD0 का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 21:55:07 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.