Usual ETH (ETH0) रियल-टाइम प्राइस $4,606.52 है. पिछले 24 घंटों में, ETH0 ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ETH0 की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 4,937.82 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 2,133.68 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ETH0 में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में +2.73% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Usual ETH का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 63.09M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ETH0 की मार्केट में उपलब्ध राशि 13.70K है, कुल आपूर्ति 13696.03220791234 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 63.09M है.
आज के दिन के दौरान, Usual ETH का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Usual ETH का USD में मूल्य बदलाव $ +950.1486462840 था.
पिछले 60 दिनों में, Usual ETH का USD में मूल्य बदलाव $ +4,030.2001254080 था.
पिछले 90 दिनों में, Usual ETH का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ +950.1486462840
|+20.63%
|60 दिन
|$ +4,030.2001254080
|+87.49%
|90 दिन
|$ 0
|--
ETH0 is a synthetic ETH asset fully backed by Lido’s wstETH and issued by the Usual protocol. It allows institutional investors and crypto-native whales to maintain directional ETH exposure while capturing significantly higher yields than conventional staking or restaking. Powered by the same architecture that underpins Usual’s stablecoin (backed by tokenized T-bills), ETH0 holders receive USUAL tokens, allowing them to outperform the underlying yield. For hedge funds, treasuries, and whales seeking to make ETH work harder, ETH0 offers a liquid, composable, and yield-optimized vehicle.
Usual ETH (ETH0) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. ETH0 टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|08-28 18:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
|08-28 16:50:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
|08-28 15:25:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
|08-28 05:13:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
|08-27 15:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
|08-25 21:14:39
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday
