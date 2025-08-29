USDa मूल्य (USDA)
USDa (USDA) रियल-टाइम प्राइस $0.993349 है. पिछले 24 घंटों में, USDA ने $ 0.99319 के कम और $ 0.994483 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. USDA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.021 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.737813 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में USDA में +0.01%, 24 घंटों में +0.00%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.02% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
USDa का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 213.08M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. USDA की मार्केट में उपलब्ध राशि 214.51M है, कुल आपूर्ति 214506029.2859175 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 213.08M है.
आज के दिन के दौरान, USDa का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, USDa का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0032859984 था.
पिछले 60 दिनों में, USDa का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0014691631 था.
पिछले 90 दिनों में, USDa का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0008088263063551 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+0.00%
|30 दिन
|$ -0.0032859984
|-0.33%
|60 दिन
|$ -0.0014691631
|-0.14%
|90 दिन
|$ +0.0008088263063551
|+0.08%
Avalon Labs is creating an on-chain financial center for Bitcoin, offering BTC-backed lending, a Bitcoin-backed stablecoin, yield accounts, and a credit card. The goal is to make Bitcoin an active economic asset in global markets through a scalable and accessible network. USDa is the flagship CDP (Collateralized Debt Position) product based on Avalon's CeDeFi lending platform. The goal of USDa is to provide the best stablecoin solution for DeFi community with extremely high capital efficiency, stability and deep liquidity from BTC community.
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|08-28 18:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
|08-28 16:50:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
|08-28 15:25:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
|08-28 05:13:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
|08-27 15:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
|08-25 21:14:39
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday
