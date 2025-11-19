एक्सचेंजDEX+
USD CoinVertible का आज का लाइव मूल्य 0.999664 USD है.USDCV का मार्केट कैप 6,479,122 USD है. भारत में USDCV से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

USDCV की अधिक जानकारी

USDCV प्राइस की जानकारी

USDCV क्या है

USDCV आधिकारिक वेबसाइट

USDCV टोकन का अर्थशास्त्र

USDCV प्राइस का पूर्वानुमान

USD CoinVertible मूल्य (USDCV)

1 USDCV से USD लाइव प्राइस:

USD CoinVertible (USDCV) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 16:12:06 (UTC+8)

USD CoinVertible का आज का मूल्य

आज USD CoinVertible (USDCV) का लाइव मूल्य $ 0.999664 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 0.05% का बदलाव आया है. मौजूदा USDCV से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.999664 प्रति USDCV है.

$ 6,479,122 के मार्केट कैप के अनुसार USD CoinVertible करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 6.48M USDCV है. पिछले 24 घंटों के दौरान, USDCV की ट्रेडिंग $ 0.998311 (निम्न) और $ 1.001 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 1.13 और सबसे निम्न स्तर $ 0.978779 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में USDCV में पिछले एक घंटे में -0.03% और पिछले 7 दिनों में -0.02% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

USD CoinVertible (USDCV) मार्केट की जानकारी

USD CoinVertible का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 6.48M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. USDCV की मार्केट में उपलब्ध राशि 6.48M है, कुल आपूर्ति 6481300.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 6.48M है.

USD CoinVertible की प्राइस हिस्ट्री USD

USD CoinVertible (USDCV) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, USD CoinVertible का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000493670963549 था.
पिछले 30 दिनों में, USD CoinVertible का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0006061962 था.
पिछले 60 दिनों में, USD CoinVertible का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, USD CoinVertible का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.000493670963549-0.04%
30 दिन$ -0.0006061962-0.06%
60 दिन$ 0--
90 दिन$ 0--

USD CoinVertible के लिए प्राइस पूर्वानुमान

USD CoinVertible (USDCV) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में USDCV का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
USD CoinVertible (USDCV) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, USD CoinVertible के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

जानना चाहते हैं कि 2025-2026 में USD CoinVertible की प्राइस क्या होगी? वर्ष 2025-2026 के लिए USDCV के प्राइस पूर्वानुमान के लिए USD CoinVertibleप्राइस पूर्वानुमान पर क्लिक करके हमारे प्राइस पूर्वानुमान पेज पर जाएँ.

USD CoinVertible (USDCV) संसाधन

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न USD CoinVertible

2030 में 1 USD CoinVertible का मूल्य कितना होगा?
अगर USD CoinVertible 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. USD CoinVertible के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 16:12:06 (UTC+8)

USD CoinVertible (USDCV) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
11-19 12:49:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
11-18 17:44:47इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
11-17 11:15:44इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
11-17 03:26:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
11-16 23:43:30इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
11-16 18:32:59इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million

USD CoinVertible के बारे में और जानें

