US Degen Index 6900 मूल्य (DXY)
+3.56%
+5.57%
+20.90%
+20.90%
US Degen Index 6900 (DXY) रियल-टाइम प्राइस $0.00308132 है. पिछले 24 घंटों में, DXY ने $ 0.00283804 के कम और $ 0.00308332 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DXY की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00978671 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DXY में +3.56%, 24 घंटों में +5.57%, तथा पिछले 7 दिनों में +20.90% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
US Degen Index 6900 का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.09M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DXY की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 3.09M है.
आज के दिन के दौरान, US Degen Index 6900 का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00016265 था.
पिछले 30 दिनों में, US Degen Index 6900 का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0013065336 था.
पिछले 60 दिनों में, US Degen Index 6900 का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0108039321 था.
पिछले 90 दिनों में, US Degen Index 6900 का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0026979772561732556 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ +0.00016265
|+5.57%
|30 दिन
|$ +0.0013065336
|+42.40%
|60 दिन
|$ +0.0108039321
|+350.63%
|90 दिन
|$ +0.0026979772561732556
|+703.80%
On a mission to onboard the next 1,000,000 degens to @Ethereum. Launched stealth with no presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, US Degen Index 6900 is a memecoin. It is completely useless and fulfills no purpose or utility. Partaking in the community in any way has no expectation of profit and is done for entertainment purposes only. That's the US Degen Index 6900. Each token is meticulously and mathematically designed to profit from variation. At the DXY, utility IS volatility. $DXY is the most shilled ticker on Twitter from all stocks and crypto related accs. MILLIONS of tweets have been sent out about the US dollar and it's impact on markets.
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|08-29 11:32:51
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
PYTH Surges Over 100% in 24 Hours, Possibly Driven by Upgrade to "U.S. Economic Data Infrastructure"
|08-28 18:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
|08-28 16:50:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
|08-28 15:25:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
|08-28 05:13:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
|08-27 15:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
