US Ambassador Animal Cruelty Law (REBA) क्या है

Reba is the first and only token to have a law passed, Reba's Law. This law will enforce harsher punishments on animal abusers and protect animals. On 6/2, Reba's Law passed and awaits the adoption date. Reba has worked hand in hand with Reba's Law to bring awareness and helping to ensure it gets passed. Now, Reba shifts towards the US Ambassador for all Animal Cruelty. We will work with Reba's Law to move this from a state ruling to a nationwide ruling, as we are under the firm belief that all animals deserve protection and all animal abusers deserve to face the consequences of their actions.

लोग यह भी पूछते हैं: US Ambassador Animal Cruelty Law (REBA) के बारे में अन्य प्रश्न आज US Ambassador Animal Cruelty Law (REBA) का मूल्य कितना है? USD में लाइव REBA प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है. REBA से USD की मौजूदा प्राइस क्या है? $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए REBA से USD की मौजूदा प्राइसहै. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें. US Ambassador Animal Cruelty Law का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है? REBA के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 50.60K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है. REBA की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है? REBA की मार्केट में उपलब्ध राशि 690.08M USD है. REBA की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी? REBA ने 0 USD की ATH प्राइस हासिल की. REBA का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था? REBA ने 0 USD की ATL प्राइस देखी. REBA का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है? REBA के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है. क्या REBA इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा? मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष REBA इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए REBA का प्राइस का अनुमान देखें.

