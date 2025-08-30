US Ambassador Animal Cruelty Law मूल्य (REBA)
+1.25%
-8.78%
+71.22%
+71.22%
US Ambassador Animal Cruelty Law (REBA) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, REBA ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. REBA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में REBA में +1.25%, 24 घंटों में -8.78%, तथा पिछले 7 दिनों में +71.22% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
US Ambassador Animal Cruelty Law का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 50.60K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. REBA की मार्केट में उपलब्ध राशि 690.08M है, कुल आपूर्ति 690081464.610658 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 50.60K है.
आज के दिन के दौरान, US Ambassador Animal Cruelty Law का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, US Ambassador Animal Cruelty Law का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, US Ambassador Animal Cruelty Law का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, US Ambassador Animal Cruelty Law का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-8.78%
|30 दिन
|$ 0
|+41.93%
|60 दिन
|$ 0
|+2.80%
|90 दिन
|$ 0
|--
Reba is the first and only token to have a law passed, Reba's Law. This law will enforce harsher punishments on animal abusers and protect animals. On 6/2, Reba's Law passed and awaits the adoption date. Reba has worked hand in hand with Reba's Law to bring awareness and helping to ensure it gets passed. Now, Reba shifts towards the US Ambassador for all Animal Cruelty. We will work with Reba's Law to move this from a state ruling to a nationwide ruling, as we are under the firm belief that all animals deserve protection and all animal abusers deserve to face the consequences of their actions.
