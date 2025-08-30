$URO की अधिक जानकारी

Urolithin A मूल्य ($URO)

1 $URO से USD लाइव प्राइस:

$0.00176021
$0.00176021$0.00176021
-7.50%1D
Urolithin A ($URO) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 00:24:07 (UTC+8)

Urolithin A ($URO) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00174011
$ 0.00174011$ 0.00174011
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00194918
$ 0.00194918$ 0.00194918
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00174011
$ 0.00174011$ 0.00174011

$ 0.00194918
$ 0.00194918$ 0.00194918

$ 0.144324
$ 0.144324$ 0.144324

$ 0.00139615
$ 0.00139615$ 0.00139615

-2.00%

-7.21%

-26.64%

-26.64%

Urolithin A ($URO) रियल-टाइम प्राइस $0.00175919 है. पिछले 24 घंटों में, $URO ने $ 0.00174011 के कम और $ 0.00194918 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. $URO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.144324 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00139615 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में $URO में -2.00%, 24 घंटों में -7.21%, तथा पिछले 7 दिनों में -26.64% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Urolithin A ($URO) मार्केट की जानकारी

$ 1.75M
$ 1.75M$ 1.75M

--
----

$ 1.75M
$ 1.75M$ 1.75M

999.70M
999.70M 999.70M

999,700,096.92
999,700,096.92 999,700,096.92

Urolithin A का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.75M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. $URO की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.70M है, कुल आपूर्ति 999700096.92 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.75M है.

Urolithin A ($URO) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Urolithin A का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00013670332372368 था.
पिछले 30 दिनों में, Urolithin A का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0001682535 था.
पिछले 60 दिनों में, Urolithin A का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000079682 था.
पिछले 90 दिनों में, Urolithin A का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000271913562046501 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00013670332372368-7.21%
30 दिन$ -0.0001682535-9.56%
60 दिन$ -0.0000079682-0.45%
90 दिन$ -0.000271913562046501-13.38%

Urolithin A ($URO) क्या है

$URO token represents longevity experiments performed with the compound Urolithin A. These experiments are live-streamed on Pump Science. What is Pump Science? Pump Science is a gamified longevity research platform. Users can speculate on life-extending compounds, stream live experiment data, and submit your own longevity cocktails for testing on model organisms. What is Urolithin A? Urolithin A is a compound that your body makes when you eat foods rich in ellagitannins, like pomegranates. What makes it special is its ability to give your cells a “spring cleaning.” It helps clear out old, dysfunctional mitochondria—the energy factories of the cell—allowing the fresh, healthy ones to thrive. This process, known as mitophagy, has been shown to extend the lifespan of C. elegans by making their cells more efficient and energetic. In human studies, Urolithin A has shown promise in boosting muscle health and energy, which tend to decline as we age. Think of it as a reset button for your cells, helping to keep them functioning at their best. While we’re still uncovering its full potential, Urolithin A is a fascinating link between diet, gut health, and longevity.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Urolithin A प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Urolithin A ($URO) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Urolithin A ($URO) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Urolithin A के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Urolithin A प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

$URO लोकल करेंसी में

Urolithin A ($URO) टोकन का अर्थशास्त्र

Urolithin A ($URO) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. $URO टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Urolithin A ($URO) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Urolithin A ($URO) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव $URO प्राइस 0.00175919 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
$URO से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
$URO से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00175919 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Urolithin A का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
$URO के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.75M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
$URO की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
$URO की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.70M USD है.
$URO की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
$URO ने 0.144324 USD की ATH प्राइस हासिल की.
$URO का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
$URO ने 0.00139615 USD की ATL प्राइस देखी.
$URO का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
$URO के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या $URO इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष $URO इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए $URO का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 00:24:07 (UTC+8)

Urolithin A ($URO) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

