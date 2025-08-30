URMOM की अधिक जानकारी

urmom मूल्य (URMOM)

1 URMOM से USD लाइव प्राइस:

$0.00193828
$0.00193828$0.00193828
-7.90%1D
USD
urmom (URMOM) मूल्य का लाइव चार्ट
urmom (URMOM) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00192572
$ 0.00192572$ 0.00192572
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00211725
$ 0.00211725$ 0.00211725
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00192572
$ 0.00192572$ 0.00192572

$ 0.00211725
$ 0.00211725$ 0.00211725

$ 0.00564377
$ 0.00564377$ 0.00564377

$ 0.00161338
$ 0.00161338$ 0.00161338

-0.83%

-7.98%

-26.14%

-26.14%

urmom (URMOM) रियल-टाइम प्राइस $0.00193828 है. पिछले 24 घंटों में, URMOM ने $ 0.00192572 के कम और $ 0.00211725 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. URMOM की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00564377 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00161338 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में URMOM में -0.83%, 24 घंटों में -7.98%, तथा पिछले 7 दिनों में -26.14% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

urmom (URMOM) मार्केट की जानकारी

$ 961.79K
$ 961.79K$ 961.79K

--
----

$ 961.79K
$ 961.79K$ 961.79K

496.24M
496.24M 496.24M

496,239,187.6645355
496,239,187.6645355 496,239,187.6645355

urmom का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 961.79K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. URMOM की मार्केट में उपलब्ध राशि 496.24M है, कुल आपूर्ति 496239187.6645355 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 961.79K है.

urmom (URMOM) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, urmom का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000168120958133126 था.
पिछले 30 दिनों में, urmom का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0012330013 था.
पिछले 60 दिनों में, urmom का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0004400033 था.
पिछले 90 दिनों में, urmom का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.000168120958133126-7.98%
30 दिन$ -0.0012330013-63.61%
60 दिन$ -0.0004400033-22.70%
90 दिन$ 0--

urmom (URMOM) क्या है

Specifically created for the pulsechain network. This is a pure meme coin with 50.5% of the supply burned myself to the pulsechain burn address. On our spaces call $330,000 of LP was burned also to protect our team. The narrative is when a kid was playing elon musk on a video game and asked what would be a good name for a meme coin, his response "urmom". Solana network lauched a version and dumped on many. This was my sole motivation for the pulsechain version with a large burn of LP and Dev supply to protect the chart and holders. AMEN.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है.

urmom प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में urmom (URMOM) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके urmom (URMOM) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? urmom के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब urmom प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

URMOM लोकल करेंसी में

urmom (URMOM) टोकन का अर्थशास्त्र

urmom (URMOM) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. URMOM टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: urmom (URMOM) के बारे में अन्य प्रश्न

आज urmom (URMOM) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव URMOM प्राइस 0.00193828 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
URMOM से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
URMOM से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00193828 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
urmom का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
URMOM के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 961.79K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
URMOM की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
URMOM की मार्केट में उपलब्ध राशि 496.24M USD है.
URMOM की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
URMOM ने 0.00564377 USD की ATH प्राइस हासिल की.
URMOM का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
URMOM ने 0.00161338 USD की ATL प्राइस देखी.
URMOM का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
URMOM के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या URMOM इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष URMOM इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए URMOM का प्राइस का अनुमान देखें.
