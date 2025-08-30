URS की अधिक जानकारी

Uranus लोगो

Uranus मूल्य (URS)

गैर-सूचीबद्ध

1 URS से USD लाइव प्राइस:

--
----
-3.40%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
Uranus (URS) मूल्य का लाइव चार्ट
Uranus (URS) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00759284
$ 0.00759284$ 0.00759284

$ 0
$ 0$ 0

-0.40%

-3.41%

-2.87%

-2.87%

Uranus (URS) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, URS ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. URS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00759284 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में URS में -0.40%, 24 घंटों में -3.41%, तथा पिछले 7 दिनों में -2.87% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Uranus (URS) मार्केट की जानकारी

$ 82.52K
$ 82.52K$ 82.52K

--
----

$ 82.52K
$ 82.52K$ 82.52K

996.54M
996.54M 996.54M

996,541,254.2177906
996,541,254.2177906 996,541,254.2177906

Uranus का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 82.52K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. URS की मार्केट में उपलब्ध राशि 996.54M है, कुल आपूर्ति 996541254.2177906 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 82.52K है.

Uranus (URS) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Uranus का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Uranus का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Uranus का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Uranus का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-3.41%
30 दिन$ 0-8.15%
60 दिन$ 0-33.19%
90 दिन$ 0--

Uranus (URS) क्या है

UranusCoin is the newest intergalactic memecoin that's ready to shake up the crypto universe. Inspired by the playful energy of the planet Uranus, this token blends fun with serious potential, bringing a mix of meme culture and community power to the crypto space. All coins are going to the moon and mars our project is going farther to URANUS the project is driven until by the community and we are thinking to make alot of collaborations with a lot of RWA and AI projects , also you will use the coin as a payment method for travelling now we are on dex soon on all exchanges

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है.

Uranus (URS) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Uranus प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Uranus (URS) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Uranus (URS) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Uranus के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Uranus प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

URS लोकल करेंसी में

Uranus (URS) टोकन का अर्थशास्त्र

Uranus (URS) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. URS टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Uranus (URS) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Uranus (URS) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव URS प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
URS से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
URS से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Uranus का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
URS के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 82.52K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
URS की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
URS की मार्केट में उपलब्ध राशि 996.54M USD है.
URS की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
URS ने 0.00759284 USD की ATH प्राइस हासिल की.
URS का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
URS ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
URS का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
URS के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या URS इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष URS इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए URS का प्राइस का अनुमान देखें.
अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.