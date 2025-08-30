UniX मूल्य (UNIX)
UniX (UNIX) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, UNIX ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. UNIX की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.48 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में UNIX में --, 24 घंटों में -2.41%, तथा पिछले 7 दिनों में -9.37% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
UniX का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 74.20K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. UNIX की मार्केट में उपलब्ध राशि 244.91M है, कुल आपूर्ति 244909531.89180413 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 74.20K है.
आज के दिन के दौरान, UniX का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, UniX का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, UniX का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, UniX का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-2.41%
|30 दिन
|$ 0
|-2.39%
|60 दिन
|$ 0
|+10.83%
|90 दिन
|$ 0
|--
UniX Gaming is a decentralized autonomous organization (DAO), which is bridging the gap between Play-To-Earn games and the most essential part of the Metaverse, the Players. UniX Gaming offers a wide range of utility with it’s Token; be involved with DAO Vaults generating high yield returns, access to the IGO launchpad which will onboard the latest Play-To-Earn titles. 💰 📖 Lightpaper | Website 🤝 UniX Gaming Partners Pluto Digital | Scrypt | LD Capital | Akatsuki | AU21 Capital | SL 2 Capital The biggest Metaverse Guild UniX Gaming with over 188,000 members on Discord. Take an active role in building the UniX Gaming Ecosystem alongside their 500,000 strong following. UniX Gaming is a DAO V2, an enhanced DAO to the recently adopted DAOs in the Metaverse.
UniX (UNIX) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. UNIX टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
