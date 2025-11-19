एक्सचेंजDEX+
Universe Of Gamers का आज का लाइव मूल्य 0.00012142 USD है.UOG का मार्केट कैप 121,423 USD है. भारत में UOG से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

$0.00012184
+0.50%1D
Universe Of Gamers (UOG) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 17:35:31 (UTC+8)

Universe Of Gamers का आज का मूल्य

आज Universe Of Gamers (UOG) का लाइव मूल्य $ 0.00012142 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 0.04% का बदलाव आया है. मौजूदा UOG से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.00012142 प्रति UOG है.

$ 121,423 के मार्केट कैप के अनुसार Universe Of Gamers करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 1000.00M UOG है. पिछले 24 घंटों के दौरान, UOG की ट्रेडिंग $ 0.00011737 (निम्न) और $ 0.00012702 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0.00085665 और सबसे निम्न स्तर $ 0.00011302 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में UOG में पिछले एक घंटे में -0.65% और पिछले 7 दिनों में -32.87% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

Universe Of Gamers (UOG) मार्केट की जानकारी

$ 121.42K
--
$ 121.42K
1000.00M
999,999,916.812457
Universe Of Gamers का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 121.42K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. UOG की मार्केट में उपलब्ध राशि 1000.00M है, कुल आपूर्ति 999999916.812457 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 121.42K है.

Universe Of Gamers की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00011737
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00012702
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00011737
$ 0.00012702
$ 0.00085665
$ 0.00011302
-0.65%

-0.03%

-32.87%

-32.87%

Universe Of Gamers (UOG) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Universe Of Gamers का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Universe Of Gamers का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000927788 था.
पिछले 60 दिनों में, Universe Of Gamers का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000942242 था.
पिछले 90 दिनों में, Universe Of Gamers का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000412229890532725 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-0.03%
30 दिन$ -0.0000927788-76.41%
60 दिन$ -0.0000942242-77.60%
90 दिन$ -0.000412229890532725-77.24%

Universe Of Gamers के लिए प्राइस पूर्वानुमान

Universe Of Gamers (UOG) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में UOG का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
Universe Of Gamers (UOG) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, Universe Of Gamers के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

जानना चाहते हैं कि 2025-2026 में Universe Of Gamers की प्राइस क्या होगी? वर्ष 2025-2026 के लिए UOG के प्राइस पूर्वानुमान के लिए Universe Of Gamersप्राइस पूर्वानुमान पर क्लिक करके हमारे प्राइस पूर्वानुमान पेज पर जाएँ.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Universe Of Gamers

2030 में 1 Universe Of Gamers का मूल्य कितना होगा?
अगर Universe Of Gamers 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. Universe Of Gamers के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 17:35:31 (UTC+8)

Universe Of Gamers के बारे में और जानें

