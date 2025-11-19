एक्सचेंजDEX+
UnitedHealth xStock का आज का लाइव मूल्य 313.71 USD है.UNHX का मार्केट कैप 579,907 USD है. भारत में UNHX से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

UNHX की अधिक जानकारी

UNHX प्राइस की जानकारी

UNHX क्या है

UNHX व्हाइटपेपर

UNHX आधिकारिक वेबसाइट

UNHX टोकन का अर्थशास्त्र

UNHX प्राइस का पूर्वानुमान

UnitedHealth xStock मूल्य (UNHX)

1 UNHX से USD लाइव प्राइस:

$313.51
$313.51
-1.90%1D
UnitedHealth xStock (UNHX) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 17:35:24 (UTC+8)

UnitedHealth xStock का आज का मूल्य

आज UnitedHealth xStock (UNHX) का लाइव मूल्य $ 313.71 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 1.79% का बदलाव आया है. मौजूदा UNHX से USD कन्वर्ज़न दर $ 313.71 प्रति UNHX है.

$ 579,907 के मार्केट कैप के अनुसार UnitedHealth xStock करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 1.85K UNHX है. पिछले 24 घंटों के दौरान, UNHX की ट्रेडिंग $ 309.7 (निम्न) और $ 321.81 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 388.84 और सबसे निम्न स्तर $ 234.96 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में UNHX में पिछले एक घंटे में -0.01% और पिछले 7 दिनों में -4.74% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

UnitedHealth xStock (UNHX) मार्केट की जानकारी

$ 579.91K
$ 579.91K

--
--

$ 7.76M
$ 7.76M

1.85K
1.85K

24,762.5200328004
24,762.5200328004

UnitedHealth xStock का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 579.91K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. UNHX की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.85K है, कुल आपूर्ति 24762.5200328004 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 7.76M है.

UnitedHealth xStock की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 309.7
$ 309.7
24 घंटे में न्यूनतम
$ 321.81
$ 321.81
24 घंटे में उच्चतम

$ 309.7
$ 309.7

$ 321.81
$ 321.81

$ 388.84
$ 388.84

$ 234.96
$ 234.96

-0.01%

-1.79%

-4.74%

-4.74%

UnitedHealth xStock (UNHX) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, UnitedHealth xStock का USD में मूल्य बदलाव $ -5.7285645998006 था.
पिछले 30 दिनों में, UnitedHealth xStock का USD में मूल्य बदलाव $ -40.5621069510 था.
पिछले 60 दिनों में, UnitedHealth xStock का USD में मूल्य बदलाव $ -21.9989451210 था.
पिछले 90 दिनों में, UnitedHealth xStock का USD में मूल्य बदलाव $ +13.118857756202 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -5.7285645998006-1.79%
30 दिन$ -40.5621069510-12.92%
60 दिन$ -21.9989451210-7.01%
90 दिन$ +13.118857756202+4.36%

UnitedHealth xStock के लिए प्राइस पूर्वानुमान

UnitedHealth xStock (UNHX) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में UNHX का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
UnitedHealth xStock (UNHX) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, UnitedHealth xStock के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न UnitedHealth xStock

2030 में 1 UnitedHealth xStock का मूल्य कितना होगा?
अगर UnitedHealth xStock 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. UnitedHealth xStock के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 17:35:24 (UTC+8)

UnitedHealth xStock के बारे में और जानें

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$194.21

$0.012656

$0.03521

$0.00000000000000004950

$0.00000003004

$0.0003140

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.