Unisocks (SOCKS) रियल-टाइम प्राइस $14,595.24 है. पिछले 24 घंटों में, SOCKS ने $ 14,400.47 के कम और $ 14,792.56 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SOCKS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 198,759 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SOCKS में +0.51%, 24 घंटों में +0.62%, तथा पिछले 7 दिनों में -13.70% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Unisocks का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 4.36M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SOCKS की मार्केट में उपलब्ध राशि 298.99 है, कुल आपूर्ति 298.992857926618 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 4.36M है.
आज के दिन के दौरान, Unisocks का USD में मूल्य बदलाव $ +89.96 था.
पिछले 30 दिनों में, Unisocks का USD में मूल्य बदलाव $ -711.0392261280 था.
पिछले 60 दिनों में, Unisocks का USD में मूल्य बदलाव $ +6,080.3667673320 था.
पिछले 90 दिनों में, Unisocks का USD में मूल्य बदलाव $ +2,063.459268056167 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ +89.96
|+0.62%
|30 दिन
|$ -711.0392261280
|-4.87%
|60 दिन
|$ +6,080.3667673320
|+41.66%
|90 दिन
|$ +2,063.459268056167
|+16.47%
$SOCKS is a token that entitles you to 1 real pair of limited edition socks, shipped anywhere in the world. You can sell the token back at any time. To get a real pair, redeem a $SOCKS token. $SOCKS tokens are listed starting at $12 USD. Each buy/sell will move the price. The increase or decrease follows a bonding curve. $SOCKS will eventually find an equillibrium based on market demand. Buying or selling socks uses the uniswap protocol and accepts any token input as a payment method. The pool of SOCKS is a uniswap pool where 500 SOCKS tokens were deposited along with the starting value of ETH.
Unisocks (SOCKS) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SOCKS टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
