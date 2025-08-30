UNQ की अधिक जानकारी

Unique Network लोगो

Unique Network मूल्य (UNQ)

गैर-सूचीबद्ध

1 UNQ से USD लाइव प्राइस:

$0.00634686
-5.50%1D
mexc
USD
Unique Network (UNQ) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 00:23:37 (UTC+8)

Unique Network (UNQ) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00632217
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00671871
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00632217
$ 0.00671871
$ 0.01608143
$ 0.00152318
-0.86%

-5.53%

-16.74%

-16.74%

Unique Network (UNQ) रियल-टाइम प्राइस $0.00634686 है. पिछले 24 घंटों में, UNQ ने $ 0.00632217 के कम और $ 0.00671871 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. UNQ की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01608143 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00152318 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में UNQ में -0.86%, 24 घंटों में -5.53%, तथा पिछले 7 दिनों में -16.74% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Unique Network (UNQ) मार्केट की जानकारी

$ 1.25M
--
$ 6.61M
196.99M
1,041,977,890.0
Unique Network का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.25M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. UNQ की मार्केट में उपलब्ध राशि 196.99M है, कुल आपूर्ति 1041977890.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 6.61M है.

Unique Network (UNQ) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Unique Network का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000371840446314381 था.
पिछले 30 दिनों में, Unique Network का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0015828008 था.
पिछले 60 दिनों में, Unique Network का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0019078578 था.
पिछले 90 दिनों में, Unique Network का USD में मूल्य बदलाव $ -0.002220354409410065 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.000371840446314381-5.53%
30 दिन$ -0.0015828008-24.93%
60 दिन$ -0.0019078578-30.05%
90 दिन$ -0.002220354409410065-25.91%

Unique Network (UNQ) क्या है

Unique Network is a scalable blockchain for marketplaces, games and dApps with advanced features, built for Polkadot and Kusama

Unique Network प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Unique Network (UNQ) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Unique Network (UNQ) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Unique Network के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Unique Network प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

UNQ लोकल करेंसी में

Unique Network (UNQ) टोकन का अर्थशास्त्र

Unique Network (UNQ) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. UNQ टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Unique Network (UNQ) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Unique Network (UNQ) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव UNQ प्राइस 0.00634686 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
UNQ से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
UNQ से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00634686 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Unique Network का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
UNQ के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.25M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
UNQ की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
UNQ की मार्केट में उपलब्ध राशि 196.99M USD है.
UNQ की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
UNQ ने 0.01608143 USD की ATH प्राइस हासिल की.
UNQ का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
UNQ ने 0.00152318 USD की ATL प्राइस देखी.
UNQ का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
UNQ के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या UNQ इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष UNQ इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए UNQ का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 00:23:37 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.