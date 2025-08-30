UNION Protocol Governance मूल्य (UNN)
UNION Protocol Governance (UNN) रियल-टाइम प्राइस $0.00020449 है. पिछले 24 घंटों में, UNN ने $ 0.00020114 के कम और $ 0.00022229 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. UNN की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.124261 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00006095 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में UNN में +0.05%, 24 घंटों में -7.95%, तथा पिछले 7 दिनों में -8.97% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
UNION Protocol Governance का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 125.75K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. UNN की मार्केट में उपलब्ध राशि 615.06M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 204.45K है.
आज के दिन के दौरान, UNION Protocol Governance का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, UNION Protocol Governance का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000178230 था.
पिछले 60 दिनों में, UNION Protocol Governance का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0001244398 था.
पिछले 90 दिनों में, UNION Protocol Governance का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000791301598713124 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-7.95%
|30 दिन
|$ +0.0000178230
|+8.72%
|60 दिन
|$ +0.0001244398
|+60.85%
|90 दिन
|$ +0.0000791301598713124
|+63.12%
UNION is a technology platform that combines bundled protection and a liquid secondary market with a multi-token model. DeFi participants manage their multi-layer risks across smart contracts and protocols in one scalable system. UNION decreases the barriers to entry for retail users and lays the foundation for institutional investors.
