Unio Coin मूल्य (UNIO)
+0.11%
-6.38%
+50.22%
+50.22%
Unio Coin (UNIO) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, UNIO ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. UNIO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00877677 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में UNIO में +0.11%, 24 घंटों में -6.38%, तथा पिछले 7 दिनों में +50.22% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Unio Coin का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 21.14K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. UNIO की मार्केट में उपलब्ध राशि 596.75M है, कुल आपूर्ति 4000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 141.70K है.
आज के दिन के दौरान, Unio Coin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Unio Coin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Unio Coin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Unio Coin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-6.38%
|30 दिन
|$ 0
|+68.47%
|60 दिन
|$ 0
|-24.40%
|90 दिन
|$ 0
|--
What Is UNIO? The Unio Coin UNIO is an ERC-20 token. It has a fixed supply of 4B tokens and will be bridged between multiple Ethereum chains. UNIO is a utility token issued and controlled by the Unio Foundation. It can be used to create custom game content and access ecosystem benefits that drive growth for creators, developers, and publishers. The Unio Coin Foundation The Unio Foundation is the steward of UNIO. It is in charge of minting and distributing the supply, overseeing vesting and unlocks, day-to-day administration, bookkeeping and creating ecosystem partnerships that ensure the success of the Unio Coin purpose. The Unioverse The Unioverse is the first franchise that will use Unio Coin. It is an epic sci-fi world created by critically acclaimed writers of science fiction and horror. It is a game-centric franchise that has widespread rights and assets given back to the community as described here. All game developers are welcome to build in the Unioverse and access its community, content and technology. Random Games Random Games created the Unioverse and will use the Unio Coin to power the Unioverse’s ecosystem of cross-game, user created content. Random Games will expand the Unioverse, creating new franchise content and assets, technology, and growing the community.
Unio Coin (UNIO) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. UNIO टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
