Unidentified Anomalous Phenomena मूल्य (UAP)
Unidentified Anomalous Phenomena (UAP) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, UAP ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. UAP की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00111176 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में UAP में +1.23%, 24 घंटों में -8.43%, तथा पिछले 7 दिनों में -5.31% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Unidentified Anomalous Phenomena का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 42.37K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. UAP की मार्केट में उपलब्ध राशि 932.52M है, कुल आपूर्ति 932520788.2525 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 42.37K है.
आज के दिन के दौरान, Unidentified Anomalous Phenomena का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Unidentified Anomalous Phenomena का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Unidentified Anomalous Phenomena का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Unidentified Anomalous Phenomena का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-8.43%
|30 दिन
|$ 0
|-7.37%
|60 दिन
|$ 0
|-0.83%
|90 दिन
|$ 0
|--
UAP (Unidentified Anomalous Phenomena) includes anything unusual seen in the sky, space, or even underwater that can’t easily be explained. It goes beyond “UFO” (Unidentified Flying Object), which only refers to things flying and often makes people think of alien spaceships. UAP covers a wider range of strange events and objects, not just flying ones, to better understand what might be happening. The project's vision is to help the decades old long movement of truth-seekers. Its mission is expediting the progress of the UAP/UFO community, to finally find the answers for the thousands of questions humanity has been asking for centuries. Sadly, the tightly kept secrets regarding the unknown such as flying objects, aliens, the unknown and everything in-between are protected by relentless forces, therefor we must unite and use the power of crypto to break open Pandora's box that is kept away from the public.
