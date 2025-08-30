Unibit मूल्य (UIBT)
Unibit (UIBT) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, UIBT ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. UIBT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01740284 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में UIBT में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में 0.00% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Unibit का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. UIBT की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 46.35K है.
आज के दिन के दौरान, Unibit का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Unibit का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Unibit का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Unibit का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ 0
|-0.43%
|60 दिन
|$ 0
|-6.08%
|90 दिन
|$ 0
|--
Unlock the power of cross-chain DeFi innovation with our BRC20 platform Bridge tokens, create new assets, add liquidity, and launch projects seamlessly across 10 EVM chains! Unlock Blockchain‘s Full Potential Seamlessly integrate BRC20 & EVM ecosystems, creating, trading, and managing tokens and NFTs effortlessly with UniBit‘s advanced infrastructure solutions. The first BRC20 Bridge with 10EVM chains integrated UniBit Protocol revolutionizes crosschain transfers by seamlessly bridging the gap between Bitcoin’s BRC20 tokens and the programmable power of EVM networks like Ethereum, Avalanche, Optimism, BSC , Arbitrum, BASE , Polygon, Cronos and KAVA. The Only Protocol to do so. Imagine effortlessly moving your valuable Bitcoin-based assets into the vibrant DeFi ecosystem, unlocking a world of decentralized finance opportunities previously inaccessible. UniBit makes this a reality, not just through efficient and secure bridging, but also by enhancing cross-chain liquidity and enriching both the Bitcoin and EVM landscapes. The UIBT token is the lifeblood of the UniBit Protocol, playing a crucial role in its operation. As the native utility token, UIBT embodies the essence of UniBit Protocol’s commitment to facilitating seamless and efficient cross-chain transfers between Bitcoin’s BRC20 and EVM networks.
MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!
Unibit (UIBT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. UIBT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
