Underdog (UNDERDOG) जानकारी Underdog is a community-driven project that emerged from a decentralized launch on the LetsBonk.fun platform. Following the initial release, the original token developer became inactive, resulting in a significant price decline. Despite this, the community has remained engaged and has since initiated the development of a trading and scanning platform designed to perform risk assessments on new token launches originating from the LetsBonk.fun ecosystem. The platform processes each new launch using a four-step analysis: Base Scan – Collects and reviews fundamental data, including image metadata and uniqueness of provided information. Off-Chain Scan – Verifies the existence and relevance of associated off-chain content such as websites and token references. On-Chain Scan – Evaluates the deployer’s wallet activity, funding sources, and historical behavior on the Solana network. Ongoing Monitoring – Continuously tracks key metrics such as token holder distribution, market capitalization, and trading volume to provide users with data-driven insights. The project aims to improve transparency and awareness within the LetsBonk.fun launch ecosystem by offering structured and automated risk evaluations. आधिकारिक वेबसाइट: https://underdogstory.xyz अभी UNDERDOG खरीदें!

Underdog (UNDERDOG) टोकन का अर्थशास्त्र और प्राइस विश्लेषण

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन: $ 13.97K
कुल आपूर्ति: $ 993.48M
मार्केट में उपलब्ध राशि: $ 993.48M
FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन): $ 13.97K
अब तक का सबसे उच्च स्तर: $ 0
अब तक का सबसे कम स्तर: $ 0
मौजूदा प्राइस: $ 0

Underdog (UNDERDOG) टोकन का अर्थशास्त्र: मुख्य मीट्रिक्स की व्याख्या और उपयोग के मामले

Underdog (UNDERDOG) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझना इसकी दीर्घकालिक वैल्यू, स्थिरता और क्षमता का विश्लेषण करने के लिए आवश्यक है.

प्रमुख मीट्रिक्स और उनकी गणना कैसे की जाती है:

कुल आपूर्ति: UNDERDOG टोकन की अधिकतम संख्या जो अब तक बनाई गई है या भविष्य में कभी बनाई जाएगी.
मार्केट में उपलब्ध राशि: वर्तमान में मार्केट में तथा जनता के हाथों में उपलब्ध टोकन की संख्या.
अधिकतम आपूर्ति: कुल कितने UNDERDOG मौजूद हो सकते हैं, जिन पर एक हार्ड कैप होती है.
FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन): वर्तमान प्राइस x अधिकतम आपूर्ति के रूप में गणना की जाती है, जिससे यह अनुमान मिलता है कि यदि सभी टोकन प्रचलन में हों तो कुल मार्केट कैपिटलाइज़ेशन कितनी होगी.
मुद्रास्फ़ीति दर: यह दर्शाता है कि नए टोकन कितनी तेज़ी से पेश किए जाते हैं, जिससे कमी और दीर्घकालिक प्राइस मूवमेंट प्रभावित होते हैं.

ट्रेडर के लिए ये मीट्रिक्स क्यों मायने रखते हैं?

मार्केट में उपलब्ध उच्च राशि = अधिक लिक्विडिटी.
सीमित अधिकतम आपूर्ति + कम मुद्रास्फीति = दीर्घकालिक प्राइस वृद्धि की संभावना.
पारदर्शी टोकन वितरण = प्रोजेक्ट में बेहतर विश्वास और केंद्रीकृत नियंत्रण का कम जोखिम.
कम मौजूदा मार्केट कैप के साथ उच्च FDV = संभावित अधिमूल्यन संकेत.

