Underdog (UNDERDOG) क्या है

Underdog is a community-driven project that emerged from a decentralized launch on the LetsBonk.fun platform. Following the initial release, the original token developer became inactive, resulting in a significant price decline. Despite this, the community has remained engaged and has since initiated the development of a trading and scanning platform designed to perform risk assessments on new token launches originating from the LetsBonk.fun ecosystem. The platform processes each new launch using a four-step analysis: Base Scan – Collects and reviews fundamental data, including image metadata and uniqueness of provided information. Off-Chain Scan – Verifies the existence and relevance of associated off-chain content such as websites and token references. On-Chain Scan – Evaluates the deployer’s wallet activity, funding sources, and historical behavior on the Solana network. Ongoing Monitoring – Continuously tracks key metrics such as token holder distribution, market capitalization, and trading volume to provide users with data-driven insights. The project aims to improve transparency and awareness within the LetsBonk.fun launch ecosystem by offering structured and automated risk evaluations.

लोग यह भी पूछते हैं: Underdog (UNDERDOG) के बारे में अन्य प्रश्न आज Underdog (UNDERDOG) का मूल्य कितना है? USD में लाइव UNDERDOG प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है. UNDERDOG से USD की मौजूदा प्राइस क्या है? $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए UNDERDOG से USD की मौजूदा प्राइसहै. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें. Underdog का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है? UNDERDOG के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 13.94K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है. UNDERDOG की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है? UNDERDOG की मार्केट में उपलब्ध राशि 993.48M USD है. UNDERDOG की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी? UNDERDOG ने 0 USD की ATH प्राइस हासिल की. UNDERDOG का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था? UNDERDOG ने 0 USD की ATL प्राइस देखी. UNDERDOG का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है? UNDERDOG के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है. क्या UNDERDOG इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा? मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष UNDERDOG इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए UNDERDOG का प्राइस का अनुमान देखें.

