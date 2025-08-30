Underdog मूल्य (UNDERDOG)
Underdog (UNDERDOG) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, UNDERDOG ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. UNDERDOG की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में UNDERDOG में +0.67%, 24 घंटों में -5.03%, तथा पिछले 7 दिनों में +4.27% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Underdog का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 13.94K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. UNDERDOG की मार्केट में उपलब्ध राशि 993.48M है, कुल आपूर्ति 993477953.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 13.94K है.
आज के दिन के दौरान, Underdog का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Underdog का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Underdog का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Underdog का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-5.03%
|30 दिन
|$ 0
|-31.14%
|60 दिन
|$ 0
|-3.44%
|90 दिन
|$ 0
|--
Underdog is a community-driven project that emerged from a decentralized launch on the LetsBonk.fun platform. Following the initial release, the original token developer became inactive, resulting in a significant price decline. Despite this, the community has remained engaged and has since initiated the development of a trading and scanning platform designed to perform risk assessments on new token launches originating from the LetsBonk.fun ecosystem. The platform processes each new launch using a four-step analysis: Base Scan – Collects and reviews fundamental data, including image metadata and uniqueness of provided information. Off-Chain Scan – Verifies the existence and relevance of associated off-chain content such as websites and token references. On-Chain Scan – Evaluates the deployer’s wallet activity, funding sources, and historical behavior on the Solana network. Ongoing Monitoring – Continuously tracks key metrics such as token holder distribution, market capitalization, and trading volume to provide users with data-driven insights. The project aims to improve transparency and awareness within the LetsBonk.fun launch ecosystem by offering structured and automated risk evaluations.
