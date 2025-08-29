UNCX की अधिक जानकारी

UNCX Network लोगो

UNCX Network मूल्य (UNCX)

गैर-सूचीबद्ध

1 UNCX से USD लाइव प्राइस:

$211.75
$211.75
-3.50%1D
USD
UNCX Network (UNCX) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:08:54 (UTC+8)

UNCX Network (UNCX) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 208.86
$ 208.86
24 घंटे में न्यूनतम
$ 219.59
$ 219.59
24 घंटे में उच्चतम

$ 208.86
$ 208.86

$ 219.59
$ 219.59

$ 1,112.13
$ 1,112.13

$ 24.15
$ 24.15

0.00%

-3.57%

-0.31%

-0.31%

UNCX Network (UNCX) रियल-टाइम प्राइस $211.75 है. पिछले 24 घंटों में, UNCX ने $ 208.86 के कम और $ 219.59 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. UNCX की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1,112.13 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 24.15 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में UNCX में 0.00%, 24 घंटों में -3.57%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.31% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

UNCX Network (UNCX) मार्केट की जानकारी

$ 7.66M
$ 7.66M

--
--

$ 10.09M
$ 10.09M

36.16K
36.16K

47,650.00000000001
47,650.00000000001

UNCX Network का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 7.66M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. UNCX की मार्केट में उपलब्ध राशि 36.16K है, कुल आपूर्ति 47650.00000000001 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 10.09M है.

UNCX Network (UNCX) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, UNCX Network का USD में मूल्य बदलाव $ -7.8420050462103 था.
पिछले 30 दिनों में, UNCX Network का USD में मूल्य बदलाव $ +9.1337727250 था.
पिछले 60 दिनों में, UNCX Network का USD में मूल्य बदलाव $ +49.8463523250 था.
पिछले 90 दिनों में, UNCX Network का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -7.8420050462103-3.57%
30 दिन$ +9.1337727250+4.31%
60 दिन$ +49.8463523250+23.54%
90 दिन$ 0--

UNCX Network (UNCX) क्या है

UNCX is the deflationary governance token of the UniCrypt platform

UNCX Network (UNCX) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

UNCX Network प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में UNCX Network (UNCX) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके UNCX Network (UNCX) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? UNCX Network के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब UNCX Network प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

UNCX लोकल करेंसी में

UNCX Network (UNCX) टोकन का अर्थशास्त्र

UNCX Network (UNCX) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. UNCX टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: UNCX Network (UNCX) के बारे में अन्य प्रश्न

आज UNCX Network (UNCX) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव UNCX प्राइस 211.75 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
UNCX से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
UNCX से USD की मौजूदा प्राइस $ 211.75 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
UNCX Network का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
UNCX के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 7.66M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
UNCX की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
UNCX की मार्केट में उपलब्ध राशि 36.16K USD है.
UNCX की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
UNCX ने 1,112.13 USD की ATH प्राइस हासिल की.
UNCX का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
UNCX ने 24.15 USD की ATL प्राइस देखी.
UNCX का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
UNCX के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या UNCX इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष UNCX इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए UNCX का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:08:54 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.