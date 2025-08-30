Ulord मूल्य (UT)
--
--
-55.55%
-55.55%
Ulord (UT) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, UT ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. UT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.185961 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में UT में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में -55.55% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Ulord का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 5.98K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. UT की मार्केट में उपलब्ध राशि 149.45M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 39.99K है.
आज के दिन के दौरान, Ulord का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Ulord का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Ulord का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Ulord का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ 0
|-33.36%
|60 दिन
|$ 0
|-20.04%
|90 दिन
|$ 0
|--
Ulord is a peer-to-peer value transfer public blockchain. Through building its blockchain underlying architecture and digital resource distribution protocols, it enables third-party developers to explore their own applications over open-source agreements to form a complete ecology of blockchain technology and applications. Based on various rules and protocols created by Ulord, it loads various types of digital resource application scenarios including text, pictures, music, video and software, providing a direct docking platform for information creators and consumers. Ulord Foundation, registered in Singapore, is the main operator of the Ulord project. It is determined to use the blockchain technology to create a new digital resource interaction platform. Ulord Foundation will standardize and manage the technology development, application docking, promotion and other related work of the Ulord Project. Ulord team brings together a large number of high-level R & D personnel led by more than 10 PhDs, with comprehensive blockchain technology application development capabilities. More than 50 excellent programmers and algorithm engineers in the technology development team have backgrounds in areas such as blockchain, cryptography, Internet information security, big data, cloud computing, artificial intelligence, finance, and management. There are senior scientists in cryptography and blockchain, and specialized blockchain project investors. In addition, Ulord team also maintains close cooperation with research institutes such as Windsor University in Canada, National University of Defense Technology, Wuhan University, Beihang University, Chinese Academy of Sciences and South China University of Technology, etc.
