Ugly Dog मूल्य (UGLYDOG)
Ugly Dog (UGLYDOG) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, UGLYDOG ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. UGLYDOG की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00370586 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में UGLYDOG में -0.11%, 24 घंटों में -0.90%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.39% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Ugly Dog का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 181.39K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. UGLYDOG की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.92M है, कुल आपूर्ति 999923692.557833 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 181.39K है.
आज के दिन के दौरान, Ugly Dog का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Ugly Dog का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Ugly Dog का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Ugly Dog का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-0.90%
|30 दिन
|$ 0
|-15.70%
|60 दिन
|$ 0
|-46.87%
|90 दिन
|$ 0
|--
Ugly Dog is the first memecoin inspired by AI & community ideas. The Ugly Dog Token is a memecoin that leverages both the power of people and AI to create a decentralized, community-driven cryptocurrency. It’s built on the Solana Blockchain, known for its efficiency, security, and low transaction fees. Ugly Dog merges humor, technology, and community engagement, pushing the boundaries of what’s possible in crypto culture and memes. Ugly Dog combines the power of people and AI, emphasizing human uniqueness, because humor knows no boundaries. Ugly Dog aims to push the limits of humor in AI-generated content and challenge some of the existing restrictions in platforms like ChatGPT when it comes to humor and visual representations.
Ugly Dog (UGLYDOG) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. UGLYDOG टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
