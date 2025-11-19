एक्सचेंजDEX+
UFO Gaming का आज का लाइव मूल्य 0 USD है.UFO का मार्केट कैप 1,224,485 USD है. भारत में UFO से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

UFO की अधिक जानकारी

UFO प्राइस की जानकारी

UFO क्या है

UFO आधिकारिक वेबसाइट

UFO टोकन का अर्थशास्त्र

UFO प्राइस का पूर्वानुमान

UFO Gaming लोगो

UFO Gaming मूल्य (UFO)

गैर-सूचीबद्ध

1 UFO से USD लाइव प्राइस:

--
----
-8.90%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
UFO Gaming (UFO) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 16:53:03 (UTC+8)

UFO Gaming का आज का मूल्य

आज UFO Gaming (UFO) का लाइव मूल्य -- है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 8.97% का बदलाव आया है. मौजूदा UFO से USD कन्वर्ज़न दर -- प्रति UFO है.

$ 1,224,485 के मार्केट कैप के अनुसार UFO Gaming करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 25.76T UFO है. पिछले 24 घंटों के दौरान, UFO की ट्रेडिंग $ 0 (निम्न) और $ 0 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0.00005569 और सबसे निम्न स्तर $ 0 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में UFO में पिछले एक घंटे में +0.84% और पिछले 7 दिनों में -9.77% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

UFO Gaming (UFO) मार्केट की जानकारी

$ 1.22M
$ 1.22M$ 1.22M

--
----

$ 1.22M
$ 1.22M$ 1.22M

25.76T
25.76T 25.76T

25,757,575,757,575.0
25,757,575,757,575.0 25,757,575,757,575.0

UFO Gaming का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.22M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. UFO की मार्केट में उपलब्ध राशि 25.76T है, कुल आपूर्ति 25757575757575.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.22M है.

UFO Gaming की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00005569
$ 0.00005569$ 0.00005569

$ 0
$ 0$ 0

+0.84%

-8.97%

-9.77%

-9.77%

UFO Gaming (UFO) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, UFO Gaming का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, UFO Gaming का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, UFO Gaming का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, UFO Gaming का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-8.97%
30 दिन$ 0-32.21%
60 दिन$ 0-60.05%
90 दिन$ 0--

UFO Gaming के लिए प्राइस पूर्वानुमान

UFO Gaming (UFO) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में UFO का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
UFO Gaming (UFO) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, UFO Gaming के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

UFO Gaming (UFO) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न UFO Gaming

2030 में 1 UFO Gaming का मूल्य कितना होगा?
अगर UFO Gaming 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. UFO Gaming के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 16:53:03 (UTC+8)

UFO Gaming (UFO) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
11-19 12:49:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
11-18 17:44:47इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
11-17 11:15:44इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
11-17 03:26:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
11-16 23:43:30इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
11-16 18:32:59इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million

UFO Gaming के बारे में और जानें

