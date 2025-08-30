UFC Fan Token मूल्य (UFC)
UFC Fan Token (UFC) रियल-टाइम प्राइस $0.12913 है. पिछले 24 घंटों में, UFC ने $ 0.128981 के कम और $ 0.133336 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. UFC की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 7.61 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.123672 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में UFC में +0.01%, 24 घंटों में -3.08%, तथा पिछले 7 दिनों में -18.53% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
UFC Fan Token का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 312.67K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. UFC की मार्केट में उपलब्ध राशि 2.42M है, कुल आपूर्ति 20000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.58M है.
आज के दिन के दौरान, UFC Fan Token का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0041096875139697 था.
पिछले 30 दिनों में, UFC Fan Token का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0494610512 था.
पिछले 60 दिनों में, UFC Fan Token का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0890067780 था.
पिछले 90 दिनों में, UFC Fan Token का USD में मूल्य बदलाव $ -0.36005127630889807 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.0041096875139697
|-3.08%
|30 दिन
|$ -0.0494610512
|-38.30%
|60 दिन
|$ -0.0890067780
|-68.92%
|90 दिन
|$ -0.36005127630889807
|-73.60%
The UFC Fan Token allows UFC fans to have a tokenized share of influence on club decisions, purchased through the consumer facing platform, Socios.com, fans can engage in a wide variety of club decisions for example, choosing a goal celebration song or deciding which MMA fighters should face off and in doing so, earn rewards and money can't buy experiences. Experiences like... having the opportunity to meet and greet with players of their favourite club, receiving VIP treatment at their favourite stadium & much much more. To obtain Fan Tokens, fans must purchase Chiliz (CHZ) Tokens via Socios.com which then can be used to buy UFC Fan Tokens. Fan Tokens are initially sold in a Fan Token Offering or FTO. FTOs are the initial sale of Fan Tokens which allows fans to buy the Fan Token at a fixed price. work in a similar way to flash sales and are designed to be a fair way for new partnerships to launch Fan Tokens on the Socios.com platform at a discount. At pre-launch a proportion of the total Fan Token supply is made available to users before being listed on the worlds first tokenised sports and entertainment exchange, Chiliz.net. This enables dedicated fans to gain early access prior to Fan Token launches which will be made accessible to everyone. The growing list of partnerships launching their Fan Tokens on the Socios.com platform include some of the biggest sport organisations in the world from the likes of major European soccer teams FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Juventus, AC Milan, Manchester City, MMA giant UFC, NASCAR Roush Fenway Racing, NHL New Jersey Devils, Formula One Aston Martin and the Argentine Football Association.
MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!
UFC Fan Token (UFC) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. UFC टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
