UBS USD Money Market Investment Fund Token मूल्य (UMINT)
0.00%
+0.01%
+0.08%
+0.08%
UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) रियल-टाइम प्राइस $103.31 है. पिछले 24 घंटों में, UMINT ने $ 103.3 के कम और $ 103.31 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. UMINT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 103.31 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 100.25 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में UMINT में 0.00%, 24 घंटों में +0.01%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.08% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
UBS USD Money Market Investment Fund Token का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 10.33K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. UMINT की मार्केट में उपलब्ध राशि 100.00 है, कुल आपूर्ति 100.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 10.33K है.
आज के दिन के दौरान, UBS USD Money Market Investment Fund Token का USD में मूल्य बदलाव $ +0.011 था.
पिछले 30 दिनों में, UBS USD Money Market Investment Fund Token का USD में मूल्य बदलाव $ +0.3028739270 था.
पिछले 60 दिनों में, UBS USD Money Market Investment Fund Token का USD में मूल्य बदलाव $ +0.6470098680 था.
पिछले 90 दिनों में, UBS USD Money Market Investment Fund Token का USD में मूल्य बदलाव $ +0.992 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ +0.011
|+0.01%
|30 दिन
|$ +0.3028739270
|+0.29%
|60 दिन
|$ +0.6470098680
|+0.63%
|90 दिन
|$ +0.992
|+0.97%
UBS uMINT: USD Money Market Investment Fund Token, directly issued by UBS Tokenise, managed by UBS Asset Management and distributed by DigiFT. It offers global accredited investors stable yield and income generation and the unique opportunity to build upon of the most established and recognised global financial branded names, UBS. DigiFT is the world first authorised and regulated smart-contract driven STO / RWA issuance and trading exchange. We have been selected as an authorised distribution partner by UBS for their tokenised money market fund, uMINT.
