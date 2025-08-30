UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) क्या है

UBS uMINT: USD Money Market Investment Fund Token, directly issued by UBS Tokenise, managed by UBS Asset Management and distributed by DigiFT. It offers global accredited investors stable yield and income generation and the unique opportunity to build upon of the most established and recognised global financial branded names, UBS. DigiFT is the world first authorised and regulated smart-contract driven STO / RWA issuance and trading exchange. We have been selected as an authorised distribution partner by UBS for their tokenised money market fund, uMINT.

UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) संसाधन व्हाइट पेपर आधिकारिक वेबसाइट

UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) टोकन का अर्थशास्त्र

UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. UMINT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) के बारे में अन्य प्रश्न आज UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) का मूल्य कितना है? USD में लाइव UMINT प्राइस 103.31 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है. UMINT से USD की मौजूदा प्राइस क्या है? $ 103.31 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए UMINT से USD की मौजूदा प्राइसहै. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें. UBS USD Money Market Investment Fund Token का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है? UMINT के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 10.33K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है. UMINT की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है? UMINT की मार्केट में उपलब्ध राशि 100.00 USD है. UMINT की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी? UMINT ने 103.31 USD की ATH प्राइस हासिल की. UMINT का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था? UMINT ने 100.25 USD की ATL प्राइस देखी. UMINT का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है? UMINT के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है. क्या UMINT इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा? मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष UMINT इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए UMINT का प्राइस का अनुमान देखें.

