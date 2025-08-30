TYPUS की अधिक जानकारी

Typus लोगो

Typus मूल्य (TYPUS)

गैर-सूचीबद्ध

1 TYPUS से USD लाइव प्राइस:

$0.01674951
-4.30%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
Typus (TYPUS) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 00:23:19 (UTC+8)

Typus (TYPUS) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.01665525
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.01757022
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.01665525
$ 0.01757022
$ 0.100289
$ 0.00681706
-0.41%

-4.32%

-18.44%

-18.44%

Typus (TYPUS) रियल-टाइम प्राइस $0.01674945 है. पिछले 24 घंटों में, TYPUS ने $ 0.01665525 के कम और $ 0.01757022 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. TYPUS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.100289 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00681706 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में TYPUS में -0.41%, 24 घंटों में -4.32%, तथा पिछले 7 दिनों में -18.44% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Typus (TYPUS) मार्केट की जानकारी

$ 3.35M
--
$ 16.75M
200.00M
1,000,000,000.0
Typus का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.35M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. TYPUS की मार्केट में उपलब्ध राशि 200.00M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 16.75M है.

Typus (TYPUS) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Typus का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00075747458946543 था.
पिछले 30 दिनों में, Typus का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0031750960 था.
पिछले 60 दिनों में, Typus का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0015107936 था.
पिछले 90 दिनों में, Typus का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00075747458946543-4.32%
30 दिन$ -0.0031750960-18.95%
60 दिन$ +0.0015107936+9.02%
90 दिन$ 0--

Typus (TYPUS) क्या है

Typus Finance, a real yield infrastructure on Sui, offers the easiest way to earn profits through its three flagship products: DeFi Options Vaults (DOVs), the principal-protected SAFU strategy, and Tails by Typus NFTs. By gamifying DeFi, Typus creates a fun and interactive experience for degens to seek dopamine-fueled excitement. Trade altcoins and meme coins with up to 1000x leverage, zero liquidation.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Typus प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Typus (TYPUS) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Typus (TYPUS) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Typus के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Typus प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

TYPUS लोकल करेंसी में

Typus (TYPUS) टोकन का अर्थशास्त्र

Typus (TYPUS) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. TYPUS टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Typus (TYPUS) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Typus (TYPUS) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव TYPUS प्राइस 0.01674945 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
TYPUS से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
TYPUS से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.01674945 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Typus का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
TYPUS के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.35M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
TYPUS की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
TYPUS की मार्केट में उपलब्ध राशि 200.00M USD है.
TYPUS की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
TYPUS ने 0.100289 USD की ATH प्राइस हासिल की.
TYPUS का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
TYPUS ने 0.00681706 USD की ATL प्राइस देखी.
TYPUS का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
TYPUS के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या TYPUS इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष TYPUS इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए TYPUS का प्राइस का अनुमान देखें.
