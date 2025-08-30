TypeAI मूल्य (TYPE)
TypeAI (TYPE) रियल-टाइम प्राइस $0,198696 है. पिछले 24 घंटों में, TYPE ने $ 0,197093 के कम और $ 0,206489 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. TYPE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 4,09 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0,067643 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में TYPE में +0,13%, 24 घंटों में -3,23%, तथा पिछले 7 दिनों में -13,55% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
TypeAI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1,89M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. TYPE की मार्केट में उपलब्ध राशि 9,50M है, कुल आपूर्ति 10000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1,99M है.
आज के दिन के दौरान, TypeAI का USD में मूल्य बदलाव $ -0,0066473517722813 था.
पिछले 30 दिनों में, TypeAI का USD में मूल्य बदलाव $ -0,0615356544 था.
पिछले 60 दिनों में, TypeAI का USD में मूल्य बदलाव $ +0,2904136563 था.
पिछले 90 दिनों में, TypeAI का USD में मूल्य बदलाव $ +0,06768314450079886 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0,0066473517722813
|-3,23%
|30 दिन
|$ -0,0615356544
|-30,96%
|60 दिन
|$ +0,2904136563
|+146,16%
|90 दिन
|$ +0,06768314450079886
|+51,66%
Type AI is an innovative Telegram bot designed to revolutionize interactions within the Ethereum blockchain. It simplifies DeFi transactions by allowing users to execute complex operations through straightforward text commands. Whether it’s swapping tokens, managing portfolios, or exploring new DeFi opportunities, Type AI handles it all efficiently. The platform uses advanced AI to interpret user queries, ensuring actions like staking, lending, or token transfers are done seamlessly. Emphasizing security, it securely encrypts all private keys, ensuring user data remains protected. With a revenue model based on transaction fees and partnerships, Type AI also incentivizes its community, distributing a significant portion of earnings to token holders. Bridging the gap between complex blockchain technology and everyday users, Type AI stands as a one-stop solution for easy, safe, and intuitive DeFi interactions
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|08-29 11:32:51
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
PYTH Surges Over 100% in 24 Hours, Possibly Driven by Upgrade to "U.S. Economic Data Infrastructure"
|08-28 18:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
|08-28 16:50:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
|08-28 15:25:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
|08-28 05:13:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
|08-27 15:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
