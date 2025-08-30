Tyke The Elephant मूल्य (TYKE)
Tyke The Elephant (TYKE) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, TYKE ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. TYKE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में TYKE में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में 0.00% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Tyke The Elephant का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 10.98K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. TYKE की मार्केट में उपलब्ध राशि 755.48M है, कुल आपूर्ति 755476977.8594551 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 10.98K है.
आज के दिन के दौरान, Tyke The Elephant का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Tyke The Elephant का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Tyke The Elephant का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Tyke The Elephant का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ 0
|-0.44%
|60 दिन
|$ 0
|-30.77%
|90 दिन
|$ 0
|--
Another token of MartyrFi narrative to remember Tyke the Elephant. She was a female African bush elephant captured as a baby and shipped to the United States, where She was brutalised and instilled fear upon during the training for the circus, and shot 87 times whilst on the streets of Honolulu, Hawaii. She died of her injuries. She was forgotten but she will have a special place in our hearts forever The token is built to remember and honour Tyke the elephant. The project is also built around being charitable towards elephants who may go through the same sort of abuse.
Tyke The Elephant (TYKE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. TYKE टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
