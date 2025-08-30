Twin Protocol मूल्य (TWIN)
Twin Protocol (TWIN) रियल-टाइम प्राइस $0.00184362 है. पिछले 24 घंटों में, TWIN ने $ 0.00183174 के कम और $ 0.00193196 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. TWIN की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.099439 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.0015991 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में TWIN में -0.64%, 24 घंटों में -4.06%, तथा पिछले 7 दिनों में -15.57% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Twin Protocol का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 485.07K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. TWIN की मार्केट में उपलब्ध राशि 262.95M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.84M है.
आज के दिन के दौरान, Twin Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Twin Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0006056477 था.
पिछले 60 दिनों में, Twin Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0002070014 था.
पिछले 90 दिनों में, Twin Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ -0.003233888579998709 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-4.06%
|30 दिन
|$ -0.0006056477
|-32.85%
|60 दिन
|$ -0.0002070014
|-11.22%
|90 दिन
|$ -0.003233888579998709
|-63.69%
Create, train and monetize your digital Twin Create Register your Twin ID, create your avatar and establish your profile. It's as easy as that... and best of all it's free to do. Train Begin training your AI Twin by answering questions, uploading data, audio files, podcasts, PDFs,...etc. Earn Earn TWIN tokens/points each time your Twin is accessed in the marketplace - enabling you to generate passive income.
