TWIN Asset Token NVDA Long (NVDA) क्या है

TWIN Finance is a decentralized finance protocol for synthetic derivatives of real-world assets on blockchain. Its distinct long & short “twin-token” method enables the creation of synthetic assets that reflect the price of a real-world asset or crypto equivalent. This method offers high capital efficiency without requiring over-collateralization or exposure to the risk of liquidation. For liquidity providers, this twin-token approach substantially minimizes price risks, bringing them near to stable-coin levels.

TWIN Asset Token NVDA Long प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में TWIN Asset Token NVDA Long (NVDA) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके TWIN Asset Token NVDA Long (NVDA) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? TWIN Asset Token NVDA Long के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब TWIN Asset Token NVDA Long प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

TWIN Asset Token NVDA Long (NVDA) टोकन का अर्थशास्त्र

TWIN Asset Token NVDA Long (NVDA) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. NVDA टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: TWIN Asset Token NVDA Long (NVDA) के बारे में अन्य प्रश्न आज TWIN Asset Token NVDA Long (NVDA) का मूल्य कितना है? USD में लाइव NVDA प्राइस 138.65 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है. NVDA से USD की मौजूदा प्राइस क्या है? $ 138.65 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए NVDA से USD की मौजूदा प्राइसहै. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें. TWIN Asset Token NVDA Long का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है? NVDA के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 23.47K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है. NVDA की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है? NVDA की मार्केट में उपलब्ध राशि 169.26 USD है. NVDA की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी? NVDA ने 138.86 USD की ATH प्राइस हासिल की. NVDA का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था? NVDA ने 129.37 USD की ATL प्राइस देखी. NVDA का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है? NVDA के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है. क्या NVDA इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा? मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष NVDA इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए NVDA का प्राइस का अनुमान देखें.

