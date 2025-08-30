INVDA की अधिक जानकारी

पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 07:56:15 (UTC+8)

TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) प्राइस की जानकारी (USD)

TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) रियल-टाइम प्राइस $76.93 है. पिछले 24 घंटों में, INVDA ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. INVDA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 90.31 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 76.48 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में INVDA में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में +0.48% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

$ 13.02K
$ 13.02K$ 13.02K

--
----

$ 13.02K
$ 13.02K$ 13.02K

169.26
169.26 169.26

169.2611289056218
169.2611289056218 169.2611289056218

TWIN Asset Token iNVDA Short का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 13.02K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. INVDA की मार्केट में उपलब्ध राशि 169.26 है, कुल आपूर्ति 169.2611289056218 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 13.02K है.

आज के दिन के दौरान, TWIN Asset Token iNVDA Short का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, TWIN Asset Token iNVDA Short का USD में मूल्य बदलाव $ -1.1346867280 था.
पिछले 60 दिनों में, TWIN Asset Token iNVDA Short का USD में मूल्य बदलाव $ -2.1214447590 था.
पिछले 90 दिनों में, TWIN Asset Token iNVDA Short का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0--
30 दिन$ -1.1346867280-1.47%
60 दिन$ -2.1214447590-2.75%
90 दिन$ 0--

TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) क्या है

TWIN Finance is a decentralized finance protocol for synthetic derivatives of real-world assets on blockchain. Its distinct long & short “twin-token” method enables the creation of synthetic assets that reflect the price of a real-world asset or crypto equivalent. This method offers high capital efficiency without requiring over-collateralization or exposure to the risk of liquidation. For liquidity providers, this twin-token approach substantially minimizes price risks, bringing them near to stable-coin levels.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? TWIN Asset Token iNVDA Short के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब TWIN Asset Token iNVDA Short प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. INVDA टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

आज TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव INVDA प्राइस 76.93 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
INVDA से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
INVDA से USD की मौजूदा प्राइस $ 76.93 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
TWIN Asset Token iNVDA Short का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
INVDA के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 13.02K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
INVDA की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
INVDA की मार्केट में उपलब्ध राशि 169.26 USD है.
INVDA की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
INVDA ने 90.31 USD की ATH प्राइस हासिल की.
INVDA का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
INVDA ने 76.48 USD की ATL प्राइस देखी.
INVDA का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
INVDA के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या INVDA इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष INVDA इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए INVDA का प्राइस का अनुमान देखें.
