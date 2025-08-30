IMSTR की अधिक जानकारी

TWIN ASSET TOKEN iMSTR लोगो

TWIN ASSET TOKEN iMSTR मूल्य (IMSTR)

गैर-सूचीबद्ध

1 IMSTR से USD लाइव प्राइस:

$231.55
$231.55$231.55
0.00%1D
mexc
USD
TWIN ASSET TOKEN iMSTR (IMSTR) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 07:56:07 (UTC+8)

TWIN ASSET TOKEN iMSTR (IMSTR) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 268.2
$ 268.2$ 268.2

$ 211.77
$ 211.77$ 211.77

--

--

+0.71%

+0.71%

TWIN ASSET TOKEN iMSTR (IMSTR) रियल-टाइम प्राइस $231.55 है. पिछले 24 घंटों में, IMSTR ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. IMSTR की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 268.2 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 211.77 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में IMSTR में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में +0.71% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

TWIN ASSET TOKEN iMSTR (IMSTR) मार्केट की जानकारी

$ 8.25K
$ 8.25K$ 8.25K

--
----

$ 8.25K
$ 8.25K$ 8.25K

35.62
35.62 35.62

35.61966652561039
35.61966652561039 35.61966652561039

TWIN ASSET TOKEN iMSTR का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 8.25K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. IMSTR की मार्केट में उपलब्ध राशि 35.62 है, कुल आपूर्ति 35.61966652561039 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 8.25K है.

TWIN ASSET TOKEN iMSTR (IMSTR) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, TWIN ASSET TOKEN iMSTR का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, TWIN ASSET TOKEN iMSTR का USD में मूल्य बदलाव $ +5.4350342200 था.
पिछले 60 दिनों में, TWIN ASSET TOKEN iMSTR का USD में मूल्य बदलाव $ -29.5767613900 था.
पिछले 90 दिनों में, TWIN ASSET TOKEN iMSTR का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0--
30 दिन$ +5.4350342200+2.35%
60 दिन$ -29.5767613900-12.77%
90 दिन$ 0--

TWIN ASSET TOKEN iMSTR (IMSTR) क्या है

TWIN Finance is a decentralized finance protocol for synthetic derivatives of real-world assets on blockchain. Its distinct long & short “twin-token” method enables the creation of synthetic assets that reflect the price of a real-world asset or crypto equivalent. This method offers high capital efficiency without requiring over-collateralization or exposure to the risk of liquidation. For liquidity providers, this twin-token approach substantially minimizes price risks, bringing them near to stable-coin levels.

TWIN ASSET TOKEN iMSTR प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में TWIN ASSET TOKEN iMSTR (IMSTR) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके TWIN ASSET TOKEN iMSTR (IMSTR) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? TWIN ASSET TOKEN iMSTR के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब TWIN ASSET TOKEN iMSTR प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

IMSTR लोकल करेंसी में

TWIN ASSET TOKEN iMSTR (IMSTR) टोकन का अर्थशास्त्र

TWIN ASSET TOKEN iMSTR (IMSTR) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. IMSTR टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: TWIN ASSET TOKEN iMSTR (IMSTR) के बारे में अन्य प्रश्न

आज TWIN ASSET TOKEN iMSTR (IMSTR) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव IMSTR प्राइस 231.55 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
IMSTR से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
IMSTR से USD की मौजूदा प्राइस $ 231.55 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
TWIN ASSET TOKEN iMSTR का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
IMSTR के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 8.25K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
IMSTR की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
IMSTR की मार्केट में उपलब्ध राशि 35.62 USD है.
IMSTR की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
IMSTR ने 268.2 USD की ATH प्राइस हासिल की.
IMSTR का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
IMSTR ने 211.77 USD की ATL प्राइस देखी.
IMSTR का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
IMSTR के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या IMSTR इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष IMSTR इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए IMSTR का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 07:56:07 (UTC+8)

