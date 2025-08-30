TWIN ASSET TOKEN iMSTR मूल्य (IMSTR)
TWIN ASSET TOKEN iMSTR (IMSTR) रियल-टाइम प्राइस $231.55 है. पिछले 24 घंटों में, IMSTR ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. IMSTR की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 268.2 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 211.77 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में IMSTR में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में +0.71% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
TWIN ASSET TOKEN iMSTR का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 8.25K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. IMSTR की मार्केट में उपलब्ध राशि 35.62 है, कुल आपूर्ति 35.61966652561039 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 8.25K है.
आज के दिन के दौरान, TWIN ASSET TOKEN iMSTR का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, TWIN ASSET TOKEN iMSTR का USD में मूल्य बदलाव $ +5.4350342200 था.
पिछले 60 दिनों में, TWIN ASSET TOKEN iMSTR का USD में मूल्य बदलाव $ -29.5767613900 था.
पिछले 90 दिनों में, TWIN ASSET TOKEN iMSTR का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ +5.4350342200
|+2.35%
|60 दिन
|$ -29.5767613900
|-12.77%
|90 दिन
|$ 0
|--
TWIN Finance is a decentralized finance protocol for synthetic derivatives of real-world assets on blockchain. Its distinct long & short “twin-token” method enables the creation of synthetic assets that reflect the price of a real-world asset or crypto equivalent. This method offers high capital efficiency without requiring over-collateralization or exposure to the risk of liquidation. For liquidity providers, this twin-token approach substantially minimizes price risks, bringing them near to stable-coin levels.
TWIN ASSET TOKEN iMSTR (IMSTR) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है.
