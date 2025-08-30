TWIN Asset Token iCOIN short (ICOIN) क्या है

TWIN Finance is a decentralized finance protocol for synthetic derivatives of real-world assets on blockchain. Its distinct long & short “twin-token” method enables the creation of synthetic assets that reflect the price of a real-world asset or crypto equivalent. This method offers high capital efficiency without requiring over-collateralization or exposure to the risk of liquidation. For liquidity providers, this twin-token approach substantially minimizes price risks, bringing them near to stable-coin levels.

लोग यह भी पूछते हैं: TWIN Asset Token iCOIN short (ICOIN) के बारे में अन्य प्रश्न आज TWIN Asset Token iCOIN short (ICOIN) का मूल्य कितना है? USD में लाइव ICOIN प्राइस 29.74 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है. ICOIN से USD की मौजूदा प्राइस क्या है? $ 29.74 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए ICOIN से USD की मौजूदा प्राइसहै. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें. TWIN Asset Token iCOIN short का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है? ICOIN के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 589.54 USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है. ICOIN की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है? ICOIN की मार्केट में उपलब्ध राशि 19.77 USD है. ICOIN की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी? ICOIN ने 101.77 USD की ATH प्राइस हासिल की. ICOIN का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था? ICOIN ने 25.95 USD की ATL प्राइस देखी. ICOIN का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है? ICOIN के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है. क्या ICOIN इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा? मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष ICOIN इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए ICOIN का प्राइस का अनुमान देखें.

