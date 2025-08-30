Turbos Finance मूल्य (TURBOS)
-0.26%
-5.23%
-17.36%
-17.36%
Turbos Finance (TURBOS) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, TURBOS ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. TURBOS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00726967 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में TURBOS में -0.26%, 24 घंटों में -5.23%, तथा पिछले 7 दिनों में -17.36% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Turbos Finance का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 6.04M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. TURBOS की मार्केट में उपलब्ध राशि 6.62B है, कुल आपूर्ति 10000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 9.13M है.
आज के दिन के दौरान, Turbos Finance का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Turbos Finance का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Turbos Finance का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Turbos Finance का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-5.23%
|30 दिन
|$ 0
|-19.59%
|60 दिन
|$ 0
|-28.19%
|90 दिन
|$ 0
|--
What is the project about? Turbos Finance is a non-custodial and hyper-efficient decentralized exchange (DEX), backed by Jump Crypto and Mysten Labs. Built on Sui since June 2022, Turbos brings a universal notion of digital asset ownership and unprecedented horizontal scalability to DeFi. What makes your project unique? User-friendly DEX Our platform offers user-centric and intuitive trading features in token swap, liquidity provision and token bridging. Unique social features are added to create a seamless and efficient trading experience for our users. Smart Routing With smart routing, users can trade assets amongst liquidity pools. This pioneering feature calculates the best route based on available liquidity and swap fees in each pool, ensuring users get the best possible rate for their trades. One-off liquidity layer Serving as a one-stop-shop solution in the Sui ecosystem, we are the ultimate liquidity powerhouse with concentrated liquidity AMM, TurboStar (launchpad), TurbosBoost and perpetual trading offered all-in-one. History of your project. We deployed on Sui devnet since June 2022. What’s next for your project? Q2 2023 Testnet Smart contract audit IDO/IEO TurboStar launchpad TurbosBoost campaign Social trading feature enhancement Q3 2023 Perpetual AMM What can your token be used for? TURBOS, the protocol token on Turbos Finance, is underpinned by a strong token infrastructure designed to provide incentives, rewards, and various utilities for community members, fostering a thriving and dynamic ecosystem.
Turbos Finance (TURBOS) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. TURBOS टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.