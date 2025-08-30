TULIP की अधिक जानकारी

गैर-सूचीबद्ध

1 TULIP से USD लाइव प्राइस:

$0.065108
$0.065108$0.065108
-1.30%1D
mexc
USD
Tulip Protocol (TULIP) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 05:24:24 (UTC+8)

Tulip Protocol (TULIP) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.065072
$ 0.065072$ 0.065072
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.066452
$ 0.066452$ 0.066452
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.065072
$ 0.065072$ 0.065072

$ 0.066452
$ 0.066452$ 0.066452

$ 50.22
$ 50.22$ 50.22

$ 0.061001
$ 0.061001$ 0.061001

-0.50%

-1.37%

-19.64%

-19.64%

Tulip Protocol (TULIP) रियल-टाइम प्राइस $0.065108 है. पिछले 24 घंटों में, TULIP ने $ 0.065072 के कम और $ 0.066452 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. TULIP की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 50.22 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.061001 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में TULIP में -0.50%, 24 घंटों में -1.37%, तथा पिछले 7 दिनों में -19.64% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Tulip Protocol (TULIP) मार्केट की जानकारी

$ 101.67K
$ 101.67K$ 101.67K

--
----

$ 651.08K
$ 651.08K$ 651.08K

1.56M
1.56M 1.56M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

Tulip Protocol का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 101.67K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. TULIP की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.56M है, कुल आपूर्ति 10000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 651.08K है.

Tulip Protocol (TULIP) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Tulip Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00090947702578491 था.
पिछले 30 दिनों में, Tulip Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0128081043 था.
पिछले 60 दिनों में, Tulip Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0267238585 था.
पिछले 90 दिनों में, Tulip Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ -0.1016100096235677 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00090947702578491-1.37%
30 दिन$ -0.0128081043-19.67%
60 दिन$ -0.0267238585-41.04%
90 दिन$ -0.1016100096235677-60.94%

Tulip Protocol (TULIP) क्या है

Tulip Protocol is the first yield aggregator on Solana, averaging around 80mm-100mm TVL. Our first product is autocompounding vaults utilizing Raydium's farms.

Tulip Protocol (TULIP) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Tulip Protocol प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Tulip Protocol (TULIP) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Tulip Protocol (TULIP) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Tulip Protocol के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Tulip Protocol प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

TULIP लोकल करेंसी में

Tulip Protocol (TULIP) टोकन का अर्थशास्त्र

Tulip Protocol (TULIP) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. TULIP टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Tulip Protocol (TULIP) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Tulip Protocol (TULIP) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव TULIP प्राइस 0.065108 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
TULIP से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
TULIP से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.065108 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Tulip Protocol का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
TULIP के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 101.67K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
TULIP की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
TULIP की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.56M USD है.
TULIP की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
TULIP ने 50.22 USD की ATH प्राइस हासिल की.
TULIP का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
TULIP ने 0.061001 USD की ATL प्राइस देखी.
TULIP का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
TULIP के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या TULIP इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष TULIP इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए TULIP का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 05:24:24 (UTC+8)

